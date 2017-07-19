Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Dollaro in rialzo: focus su job data USA e decisione della Corte Suprema sui dazi
(Teleborsa) - Il dollaro registra un lieve rialzo, sostenuto dall'attesa per il rapporto sull'occupazione statunitense e per la decisione della Corte Suprema sull'uso dei dazi da parte del presidente Donald Trump. L'indice del dollaro è salito dello 0,16% a 99,04, toccando il massimo da un mese.
Il report sulle buste paga non agricole di dicembre dovrebbe fare chiarezza dopo le distorsioni generate dal recente shutdown, anche se gli analisti ritengono che i dettagli del dato difficilmente offriranno indicazioni decisive sull'orientamento dei tassi da parte della Federal Reserve.
I dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione hanno mostrato un aumento marginale, mentre i futures sui Fed funds prezzano l'86% di probabilità che la banca centrale americana mantenga i tassi invariati nella riunione del 27-28 gennaio, in netto aumento rispetto al 68% di un mese fa.
La Corte Suprema potrebbe pronunciarsi già oggi sulla possibilità per Trump di invocare l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi senza l'approvazione del Congresso, una decisione che potrebbe ridisegnare la politica commerciale USA. In caso di verdetto sfavorevole, aziende e operatori doganali si preparano a chiedere rimborsi fino a 150 miliardi di dollari sui dazi già versati.
Sul fronte valutario, l'euro scivola a 1,1644 dollari dopo il calo inatteso delle esportazioni tedesche di novembre. Il dollaro ha guadagnato terreno anche contro lo yen, salendo a 157,61, raggiungendo il massimo dal 22 dicembre, dopo che i dati hanno mostrato un'inaspettata crescita della spesa delle famiglie giapponesi a novembre rispetto all'anno precedente, indicando un'accelerazione dei consumi prima che la Banca del Giappone alzasse il tasso di riferimento al massimo degli ultimi 30 anni a dicembre. Stabile invece il cambio con lo yuan offshore a 6,9808, nonostante l'accelerazione dell'inflazione cinese e il persistere della deflazione alla produzione, che alimentano le attese di nuovi stimoli economici.
(Teleborsa) 09-01-2026 10:10
