Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Deboli le Borse europee nell'ultima seduta dell'anno

            News Image (Teleborsa) - Ultima seduta del 2025 dai volumi sottili per i listini europei, con le Borse di Milano e Francoforte chiuse per la Vigilia di Capodanno e le Piazze di Londra, Parigi e Madrid aperte a metà servizio.

            Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Lieve calo dell'oro, che scende a 4.311,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,45%.

            Tra i mercati del Vecchio Continente, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,54%.

            Sul fronte internazionale, ieri, i verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l'inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo". Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da ampie divergenze, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione.

            In Italia, si segnala che NewPrinces ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Plasmon dalla società Heinz Italia, controllata italiana di The Kraft Heinz Company, annunciata lo scorso 9 luglio 2025. La società di nuova costituzione Plasmon controlla le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l'infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina. Il purchase price finale dell'Operazione è indicato in 124,3 milioni di Euro, interamente corrisposti in contanti.

            Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

            Mercoledì 31/12/2025
            14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 214K unità)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. -1,27 Mln barili)

            Venerdì 02/01/2026
            10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)
            10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,6 punti)
            15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)

            Lunedì 05/01/2026
            01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)
            16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti).

            (Teleborsa) 31-12-2025 13:00

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 70,92 +2,29 17.38.36 69,35 71,19 69,35
            Mediobanca 17,785 +2,12 17.35.25 17,36 18,07 17,36
            Danieli & C 50,60 +2,12 17.35.29 49,30 51,10 49,40
            Moncler 54,92 -0,54 17.38.18 54,76 55,32 55,00
            Bper Banca 11,60 +1,98 17.38.27 11,375 11,65 11,38
            Banca Monte Paschi Siena 9,13 +2,63 17.35.46 8,89 9,173 8,916
            Gvs 3,885 -1,40 17.35.02 3,855 3,97 3,97
            Italmobiliare 27,35 -0,73 17.35.29 27,25 27,50 27,45
            Bco Desio Brianza 9,45 +2,27 17.35.12 9,16 9,46 9,16
            Reply 114,70 -0,78 17.35.25 114,40 115,70 115,40
            Comer Industries 45,40 +2,25 17.35.30 44,30 45,70 44,30
            Webuild 3,422 +2,09 17.35.20 3,386 3,448 3,40
            Newprinces 19,36 -0,72 17.35.17 19,22 19,54 19,50


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.