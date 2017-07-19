Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Deboli le Borse europee nell'ultima seduta dell'anno
(Teleborsa) - Ultima seduta del 2025 dai volumi sottili per i listini europei, con le Borse di Milano e Francoforte chiuse per la Vigilia di Capodanno e le Piazze di Londra, Parigi e Madrid aperte a metà servizio.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Lieve calo dell'oro, che scende a 4.311,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,45%.
Tra i mercati del Vecchio Continente, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,21%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,54%.
Sul fronte internazionale, ieri, i verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari considera appropriati ulteriori tagli dei tassi di interesse, se l'inflazione continuerà a scendere, mentre una parte del board ritiene necessario mantenere la politica invariata "per qualche tempo". Nella riunione del Federal Open Market Committee (FMOC) del 9-10 dicembre, la decisione di ridurre i tassi per la terza volta consecutiva è stata, infatti, accompagnata da ampie divergenze, con tre dissensi e proiezioni che evidenziano un fronte contrario alla riduzione.
In Italia, si segnala che NewPrinces ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Plasmon dalla società Heinz Italia, controllata italiana di The Kraft Heinz Company, annunciata lo scorso 9 luglio 2025. La società di nuova costituzione Plasmon controlla le attività relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l'infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina. Il purchase price finale dell'Operazione è indicato in 124,3 milioni di Euro, interamente corrisposti in contanti.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Mercoledì 31/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 214K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. -1,27 Mln barili)
Venerdì 02/01/2026
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,6 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)
Lunedì 05/01/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 48,2 punti).
(Teleborsa) 31-12-2025 13:00
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Unicredit
|70,92
|+2,29
|17.38.36
|69,35
|71,19
|69,35
|Mediobanca
|17,785
|+2,12
|17.35.25
|17,36
|18,07
|17,36
|Danieli & C
|50,60
|+2,12
|17.35.29
|49,30
|51,10
|49,40
|Moncler
|54,92
|-0,54
|17.38.18
|54,76
|55,32
|55,00
|Bper Banca
|11,60
|+1,98
|17.38.27
|11,375
|11,65
|11,38
|Banca Monte Paschi Siena
|9,13
|+2,63
|17.35.46
|8,89
|9,173
|8,916
|Gvs
|3,885
|-1,40
|17.35.02
|3,855
|3,97
|3,97
|Italmobiliare
|27,35
|-0,73
|17.35.29
|27,25
|27,50
|27,45
|Bco Desio Brianza
|9,45
|+2,27
|17.35.12
|9,16
|9,46
|9,16
|Reply
|114,70
|-0,78
|17.35.25
|114,40
|115,70
|115,40
|Comer Industries
|45,40
|+2,25
|17.35.30
|44,30
|45,70
|44,30
|Webuild
|3,422
|+2,09
|17.35.20
|3,386
|3,448
|3,40
|Newprinces
|19,36
|-0,72
|17.35.17
|19,22
|19,54
|19,50