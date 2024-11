BasicNet, vicepresidenti: auspicio è poter quotare separatamente K-Way in Borsa

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Il nostro scopo è mantenere una posizione in una K-Way molto più grande. Quanto a Permira, gli scenari per la loro uscita fra 5-6 anni sono svariati e dipenderanno dalle condizioni di mercato. Il". Lo hanno detto i fratelli, vice presidenti di BasicNet , in un'intervista a L'Economia del Corriere della Sera, dopo la cessione al fondo Permira del 40% di K-Way."K-Way è stato il primo ad attrarre interesse, anche perché ha i margini più ampi. L'apertura del capitale dei marchi a investitori terzi fa parte però della strategia di BasicNet e, alle giuste condizioni,", hanno spiegato i figli del presidente e fondatore Marco Boglione.Sul fronte dell'M&A, considerando l'incasso di 180-190 milioni di euro, "siamo sempre alla ricerca di nuovi marchi da acquisire e ci stiamo guardando intorno. Il piano, quindi, non cambia dopo l'operazione K-Way; certo, presto avremo più risorse in cassa e, quindi,".04-11-2024 08:56