Banche europee, Scope: contesto operativo resiliente nonostante incertezze macro e dazi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il, anche se l'imprevedibilità della politica statunitense sta creando una certa incertezza sulle prospettive degli istituti di credito. Inoltre, è probabile che i dazi abbiano un impatto diretto sulla crescita e sulle prospettive dei tassi di interesse in Europa, e quindi sulla performance delle banche europee, mentre la qualità degli attivi dovrebbe peggiorare, a causa in primo luogo dei prestiti alle imprese esposti alle dinamiche commerciali statunitensi e poi degli effetti di secondo impatto su famiglie e PMI. Lo scrivein un report in cui ha effettuato una valutazione sistemica dei contesti operativi bancari di 17 paesi europei, basando l'analisi su una scala a 10 gradi, da "Very Supportive High" a "Very Constraining Low", considerando elementi macroeconomici, normativi e di performance del settore bancario.L'si trova nella, il quarto gradino su dieci. Scope non prevede, nel 2025, un deterioramento significativo della qualità degli attivi della banche italiane, salvo una brusca recessione economica. Con l'allentamento dei costi di finanziamento e l'occupazione ai massimi storici, i portafogli di prestiti al dettaglio stanno registrando un andamento positivo. Allo stesso tempo, una crescita economica bassa ma positiva dovrebbe sostenere la qualità del credito delle imprese.Gli analisti sottolineano che il, con una competizione fra grandi banche, player regionali e cooperative. I primi cinque gruppi detengono meno del 50% degli attivi totali, ma è. A livello di redditività, dopo anni di bassa marginalità il ciclo favorevole dei tassi ha sostenuto gli utili delle banche, grazie a margini netti in aumento e costi del credito contenuti. Relativamente alla qualità degli asset, il tasso di NPL è sceso al 2,8% a fine 2024 (dal 17% nel 2015), senza segnali di deterioramento imminente. Le banche hanno rafforzato i processi di monitoraggio e collaborano con servicer specializzati nella gestione degli NPL.Allargando lo sguardo all'intera Europa, i"eserciteranno unaal ribasso sui margini e sulla redditività delle banche, invertendo i miglioramenti registrati dal 2022, trainati dal forte aumento dei tassi che ha permesso alle banche europee di migliorare la redditività e la capacità di generare capitale in modo organico. I tassi più bassi rappresenteranno un ostacolo su entrambi i fronti", ha affermato, Managing Director - Head of Financial Institutions Teams di Scope Ratings."Oltre all'impatto immediato dei dazi, stiamo monitorando i cambiamenti politici statunitensi in materia di politica finanziaria più ampia, inclusi potenziali, interferenze nell'indipendenza della politica monetaria e modifiche al quadro di cooperazione internazionale a tutela della stabilità finanziaria", ha aggiunto.La convergenza nella regolamentazione, nella vigilanza e nella gestione delle crisi è stata facilitata dai progressi verso l'Unione bancaria europea, che ha creato un'esposizione alla stessa politica monetaria, alle stesse regole fiscali e agli stessi strumenti di prestito di ultima istanza. "Sebbene ancora incompleta, consideriamo l'", ha affermato Troiano.19-05-2025 13:10