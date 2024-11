Bafaro (Bain): per futuro dell'embedded finance rilevanti AI, compliance e scelte istituzioni

(Teleborsa) - "Ihanno una grande rilevanza: si parla di 2 trilioni di pagamenti, circa il 7-8% rispetto al totale europeo, veramente la". Lo ha detto a Teleborsa, Senior Manager di Bain & Company, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti.Rilevante è anche l'embedded finance, "che vuol dire finanza integrata - spiega l'esperta - Si tratta di. Si parla di banking as a service, quindi l'integrazione servizi bancari, insurance as a service, quindi integrazione di servizi assicurativi, e payments as a service".







"La rilevanza di tutto ciò si basa su tre motivi principali - sostiene Bafaro - Innanzitutto la, vale per noi consumatori quindi lato B2C, ma vale anche per il segmento B2B. Immaginiamoci il merchant che apre il proprio shop online all'interno di, piattaforma totalmente integrata e questo non solo semplifica la user experience ma anche un pensiero in meno di contrattare con un fornitore in meno".Inoltre, "c'è un tema di efficienza ed, società americana software provider, mettendo insieme un pacchetto a 360° gradi - software, hardware e accettazione e provision di pagamenti - può in qualche modo offrire al merchant e quindi al B2B finale una soluzione dal punto di vista dei costi più vantaggiosa".Un terzo aspetto "è quello di, perchè spesso soprattutto le PMI non hanno tantissimi dati in grado di poter facilitare l'accesso alla finanza per quanto riguarda un po' gli strumenti KPI tradizionali - dice la manager di Bain - Ecco che qui può venirci in aiuto l'embedded finance con dati molto più puntuali, molto più precisi e contestualizzati".Guardando al futuro, "i trend nell'embedded finance sono chiaramente numerosi e sono diversi da segmento a segmento e anche per quanto riguarda l'aspetto geografico, quindi".Dovendo prendere tre possibili driver di accelerazione, "possiamo vedere come sicuramente il tema dell'potrà esserne uno, è uno dei mega trend di questa edizione del Salone - racconta Bafaro - Relativo proprio al mondo embedded finance c'è un tema di integrazione tecnologica ma anche, quindi la capacità di questi provider di fornire soluzioni molto sicure dal punto di vista di compliance e sempre aggiornate agli ultimi requisiti dal punto di vista regolamentare, ma anche molto facili da integrarsi con la tecnologia dei clienti"."Per ultimo, ma non per importanza, il punto interrogativo di che ruolo vorranno svolgere le, quindi tra coopetition e competition e in qualche modo partnership strategiche - conclude - Questo lo vedremo, l'importante è probabilmente cercare di prendere questo nuovo trend come un'opportunità e non come un vincolo".29-11-2024 09:12