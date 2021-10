Atlantia inclusa nel MIB ESG Index. Riva: approccio pragmatico su aspetti ESG

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Stiamo seguendo unache mira a integrare le migliori prassi ESG lungo tutta la catena del valore, con un approccio pragmatico che bilancia aspetti ambientali, sociali e di buona governance. Mi piace definirlo Net Positive, perché poggia su azioni concrete che mitigano i rischi e aggiungono valore". È quanto ha dichiaratodi Atlantia , dopo l'inclusione della società nel MIB ESG Index, il nuovo indice dedicato alle blue-chip italiane che presentano le migliori pratiche ESG (Environmental, Social and Governance)."Sono un esempio di coerenza e concretezza nell'agire, in materia ambientale, il recente accreditamento deifra i soli 8 al mondo con un, che li vedrà essere carbon neutral al 2030 - ha sottolineato Riva - Proprio lo scorso venerdì sono decollati dall'aeroporto di Roma Leonardo Da Vinci i, che riducono le emissioni di CO2"."Altro esempio, in ambito sociale, riguarda l'avvio di un'iniziativa unica che permette ai nostri dipendenti di destinare. Il saldo netto del valore restituito alla comunità può essere davvero importante e speriamo di catalizzare anche l'interesse di altre corporation su questa iniziativa", ha aggiunto la manager di Atlantia.In tema di buona governance, la società ha recentemente varato nuove politiche inerenti lo stakeholder engagement e l'investimento responsabile. "Siamo cnel lungo termine in modo sostenibile per tutti - ha aggiunto Riva - Inoltre, intendiamo rafforzare la nostra strategia di investimento tramite un ruolo attivo nell'attuazione dei principi di finanza sostenibile, promuovendo l'afflusso di capitali verso attività coerenti con i nostri impegni in materia ESG".18-10-2021 10:45