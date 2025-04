Alfonsino, quattro nuove attivazioni per ristoranti KFC

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Alfonsino , PMI innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha attivatoil servizio di food delivery in ulteriori 4 ristoranti a brand KFC situati in Campania e che a far data dai primi di maggio subentrerà nel servizio in 1 punto vendita in Sicilia, acquisito nell'ambito dell'operazione Mylillo.che servono pollo fritto, è presente in Italia con oltre 120 ristoranti e già collabora con Alfonsino grazie a 3 ristoranti situati a Caserta, Salerno e Mercogliano.In particolare, l'attivazione del servizio di food delivery Alfonsino avverrà presso ristoranti situati in Campania a Nola (provincia di Napoli), Marcianise (provincia di Caserta), Sant'Antimo (provincia di Napoli) e Napoli. Questo sviluppo rafforza l'impegno di Alfonsino nel lavorare con il marchio KFC, integrando eccellenza operativa e innovazione tecnologica per offrire un servizio di food delivery di alta qualità.ha commentato: "siamo entusiasti di espandere il servizio di food delivery ad ulteriori ristoranti a marchio KFC in Italia. Con queste 4 nuove attivazioni in arrivo, oltre il ristorante a Messina, il. La sinergia tra KFC e Alfonsino porterà un valore aggiunto in termini di qualità e innovazione, per soddisfare sempre di più i nostri clienti".30-04-2025 10:59