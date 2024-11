Agenda dell'11 novembre 2024

Lunedì 04/11/2024

Mercoledì 06/11/2024

Lunedì 11/11/2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale09:00 -- Palazzo Chigi - Incontro sul disegno di legge di bilancio tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i rappresentanti delle sigle sindacali10:00 -- Imprese multinazionali - Anno 202211:00 -- Milano - La Cerimonia si svolgerà presso l'Edificio Trifoglio del Politecnico. Interventi istituzionali del ministro Abodi, di Giuseppe Sala, Sindaco, Comune di Milano e di Attilio Fontana, Presidente, Regione Lombardia. Discorso inaugurale di Donatella Sciuto, Rettrice, Politecnico di Milano12:00 -- iFarnesina, Roma - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani parteciperà alla presentazione dell'evento, che si terrà in occasione del 50° Anniversario dalla fondazione del Corpo Consolare di Napoli15:00 -- Four Season Hotel, Milano - Conferenza di apertura "Finance and Geopolitics" alla Finance Community Week. Interverrà, tra gli altri, Federico Freni (Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze)15:30 -- Camera dei deputati - Conferenza in occasione dei 75 anni dei trattati istitutivi del Consiglio d'Europa e dell'Alleanza Atlantica. Intervengono, fra gli altri, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto16:00 -- Palazzo Lombardia, Milano - Evento in vista del World Summit 2025- Partecipa il Presidente, Saverio Gaboardi e in videocollegamento, il ministro Giancarlo Giorgetti A2A - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 Antares Vision - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Beewize - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Centrale del Latte d'Italia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Generalfinance - Appuntamento: Presentazione analisti Mediobanca - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Newlat Food - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Pharmanutra - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive RCS - CDA: Approvazione Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2024 Valsoia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive00:50: Partite correnti (preced. 3.933 Mld ¥)11-11-2024 08:10