Agenda dell'11 marzo 2024

Lunedì 11/03/2024

Oracle

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Bruxelles - I ministri dell'UE discuteranno su Lavoro mediante piattaforme digitali, semestre europeo e agenda sociale, garanzia per i giovani e riforme e investimenti sociali e varie- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone- New York - 68a Commissione annuale sulla condizione della donna (CSW68), il più grande incontro globale annuale delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Saranno presenti rappresentanti della società civile, funzionari governativi, responsabili politici ed esperti- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Genova - Importante fiera europea della crocieristica, organizzata da CLIA, l'associazione internazionale del settore crocieristico. Parteciperanno ministri italiani e stranieri, autorità marittime e istituzioni europee, armatori internazionali, i vertici delle più grandi compagnie, aziende e stakeholder del settore- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali10:30 -- Roma - La presentazione del 19° "Rapporto sulla comunicazione - Il vero e il falso" del Censis, si svolgerà alla Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini". Interviene, tra gli altri, Giuseppe De Rita, presidente del Censis11:00 -- Bruxelles - Cerimonia per l'ingresso della Svezia nella NATO (32° membro) e conferenza stampa del segretario generale NATO, Jens Stoltenberg11:30 -- Milano - Conferenza stampa della 15°esima edizione del rapporto annuale di Bain & Company sul Private Equity, risultato delle analisi sull'attuale scenario e sulle tendenze di mercato in continua evoluzione14:30 -- Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova - Evento della Regione Lazio per sviluppare sinergie nel settore Economia dello Spazio. Verrà presentata anche la nuova Open Innovation Challenge di Thales Alenia Space Italia e Lazio Innova15:00 -- Sede AGCM, Roma - Istituito dall''Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Premio Antitrust 2023, giunto alla quarta edizione è riservato a quattro categorie di destinatari: associazioni di consumatori, associazioni di imprese, giornalisti, studenti universitari. Sarà presente, tra gli altri, il presidente dell'Autorità, Roberto Rustichelli16:00 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri A2A - CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2023 Cementir - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio CIR - CDA: Bilancio Eurogroup Laminations - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio Exprivia - CDA: Bilancio Generali Assicurazioni - CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2023 Iervolino & Lady Bacardi Entertainment - CDA: Preconsuntivo bilancio Italian Design Brand - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio Leonardo - CDA: Approvazione del Piano Industriale contestualmente al Bilancio consolidato del Gruppo e al Progetto di Bilancio di Leonardo S.p.a. relativi all'esercizio 2023- Risultati di periodo Valsoia - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31/12/2023;00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. -0,8%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,7%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)11-03-2024 08:10