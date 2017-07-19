Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda dell'11 dicembre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Atreju 2025 - "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta" - Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione (da sabato 06/12/2025 a domenica 14/12/2025)
"Coesione Italia. L'Italia delle comunità, l'Europa dei territori. Numeri, storie, futuro" - Aula dei Gruppi parlamentari, Camera dei deputati - Al Seminario intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i ministri Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Alessandro Giuli e Gilberto Pichetto Fratin, Gaetano Manfredi (Presidente ANCI), Andrea Prete (Presidente Unioncamere) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea) (da mercoledì 10/12/2025 a giovedì 11/12/2025)
New Space Economy Expoforum (NSE) - Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche (da mercoledì 10/12/2025 a venerdì 12/12/2025)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE
09:30 - PoliMI - Osservatorio Fintech & Insurtech: molto più di ciò che appare - Aula Magna Carassa e Dadda, Campus Bovisa, Milano - Decimo Convegno sul Fintech e Insurtech, organizzato d Osservatori Digital Innovation del PoliMI. Interverranno, tra gli altri, Marco Giorgino (Responsabile scientifico dell'Osservatorio), Laura Grassi (Direttrice dell'Osservatorio), Nicola Fontana (Head of Innovation Banca Mediolanum) e Giacomo Campora (AD e DG Allianz)
09:30 - INPS - Presentazione XXIV Rapporto Annuale - tappa di Venezia - Venezia, Auditorium Santa Margherita Università Ca' Foscari - All'evento per la divulgazione dei dati, presso l'Università Ca' Foscari, oltre al Presidente, Gabriele Fava, parteciperanno, tra gli altri, Giacomo Pasini, Direttore del Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari, Filippo Pagano (INPS, Direttore regionale Veneto) e Gianfranco SANTORO (INPS, Direttore centrale Studi e Ricerche)
10:00 - Istat - Il mercato del lavoro - III Trimestre 2025
10:00 - Coldiretti - Assemblea nazionale - Palazzo Rospigliosi Pallavicini, Roma - Assemblea Nazionale di Coldiretti dal titolo "Questa non è l'Europa che vogliamo". Assieme al segretario generale e al presidente di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo e Ettore Prandini, ci saranno anche i Ministri Foti e Lollobrigida (collegato da Bruxelles). L'evento vedrà la presenza di esponenti delle Istituzioni e del mondo economico e accademico
10:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Montecitorio - Incontro bilaterale tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e Ruslan Stefanchuk, Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina
11:00 - Piano Strategico 2025-2029 Gruppo FS - Next Level - Auditorium Parco della Musica, Roma - Presentazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS. Durante l'appuntamento interverranno Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS, e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. Sarà presente il ministro Matteo Salvini
11:00 - Presentazione della 176ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica - Hotel Nazionale, Sala Cristallo, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 176ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interventi, tra gli altri, di Alessia Miotto (Vice Presidente Federmeccanica), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica) e Massimo Longhi (Direttore Centro Studi Federmeccanica)
11:00 - UNEM - "Preconsuntivo 2025: Energie e Mobilità" - Sede di UNEM, Roma - L'UNEM (Unione Energie per la Mobilità) terrà la sua tradizionale conferenza stampa per la presentazione del "Preconsuntivo 2025: Energie e Mobilità. Dati, scenari e prospettive". Intervengono, tra gli altri, Gianni Murano (Presidente UNEM), Stephen Anderson (Ministro Consigliere per gli Affari Economici, Ambasciata USA in Italia) e Alessandro Fontana (Direttore Centro Studi )Confindustria
11:00 - Istat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Set. 2025
12:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Presidente del Mozambico - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo
15:00 - Luiss Guido Carli - Cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 - Aula Magna Mario Arcelli, Campus Luiss, Roma - Tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 dell'Università Luiss Guido Carli. L'evento inizierà con la Relazione del Rettore dell'Università, Paolo Boccardelli, seguiranno, l'intervento del Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, la Relazione del Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso e le Conclusioni del Presidente, Università Luiss Guido Carli, Giorgio Fossa
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo
Aziende:
AbitareIn - CDA: Bilancio
Credem - Assemblea: Proposta di distribuzione di riserve - seconda convocazione
Dati macroeconomici attesi
Giovedì 11/12/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -62,5 Mld $; preced. -59,6 Mld $)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 191K unità)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -170 Mld piedi cubi; preced. -12 Mld piedi cubi)
(Teleborsa) 11-12-2025 08:10
