Agenda del 9 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Domenica 08/09/2024

Lunedì 09/09/2024

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- Manifestazione internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura e della pesca- Salerno - Seconda edizione dell'evento nazionale dedicato all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità nel settore agroalimentare organizzato da Unioncamere e dalla Camera di commercio di Salerno in varie location della città. L'evento quest'anno prevede la partecipazione di Google con il progetto AI per il Made in Italy- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno strategie e casi di successo in eventi in presenza e digitali. L'evento di apertura, "ESG investing and Sustainable Growth: moving forward", sarà inaugurato dall'AD di Euronext, Stéphane Boujnah. Seguiranno interventi di oltre 20 rappresentanti C-Level di aziende e istituzioni finanziarie come Assicurazioni Generali, CDP, ENI e Snam- Banca d'Italia, Roma - La Banca d'Italia organizza la 1ª edizione del Convegno EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions). Il convegno, che si terrà con cadenza annuale, mira a riunire i principali studiosi dei temi legati all'economia del settore pubblico e delle istituzioni10:00 -- Bilancio demografico mensile Gennaio - Giugno 202410:00 -- Campus Luiss, Roma - Cerimonia di Benvenuto alle Matricole, organizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L'evento intende ispirare i giovani sui principali trend trasformativi della società, dell'economia e delle competenze per il futuro. Durante la Cerimonia verranno inoltre premiate le tesi di eccellenza dell'a.a. 2022/23. Saluti istituzionali di Paolo Boccardelli Rettore Università Luiss Guido Carli11:00 -- Bruxelles - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Mario Draghi presentano il Rapporto sulla competitività europea- Comunicazione medio-lungo Centrale del Latte d'Italia - CDA: Relazione semestrale Dexelance - CDA: Relazione semestrale Newlat Food - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo Pharmanutra - CDA: Relazione semestrale Valsoia - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/202401:50: Partite correnti (preced. 1.533 Mld ¥)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. -0,6%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,5%; preced. -0,8%)10:30: Indice Sentix (preced. -13,9 punti)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)16:00: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,6%)09-09-2024 08:10