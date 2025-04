Agenda del 9 aprile 2025

Domenica 06/04/2025

Lunedì 07/04/2025

Martedì 08/04/2025

Mercoledì 09/04/2025

Delta Air Lines

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Veronafiere - 57ª edizione del Salone internazionale dei vini e distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze- Milano - Il Fuorisalone 2025 si terrà in concomitanza con il Salone del Mobile. Quest'anno, il tema principale è "Mondi Connessi", che esplora le intersezioni tra umanità e tecnologia, design partecipativo e intelligenza artificiale applicata al pensiero creativo. Ci saranno oltre 300 eventi- Ravenna - Importante evento nel settore dell'Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, delle politiche e dei finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in visita di Stato- Casa del Cinema di Roma - Terza edizione della manifestazione dedicata al cinema d'impresa. Premi speciali a Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Luca Zingaretti e Pietro Salini. Spazio anche ad incontri e talk di approfondimento che quest'anno avranno come pilastri tematici il futuro, l'innovazione e l'intelligenza artificiale- Salone delle Fontane, Roma - L'evento è dedicato ai dirigenti del settore del gaming, che si confronteranno con istituzioni, esperti e accademici su temi chiave come l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e l'inclusione- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- La Camera dei deputati accoglierà Re Carlo III e la Regina Camilla, in occasione della visita di Stato in Italia dei Sovrani del Regno Unito. Alle 14.50 è prevista la cerimonia nell'Aula di Montecitorio, introdotta dai Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l'intervento di Re Carlo III10:00 -- Sede di FIPE-Confcommercio, Roma - Conferenza stampa di presentazione del Rapporto Ristorazione 2025, l'appuntamento annuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi per fare il punto sulla struttura imprenditoriale del settore, sui risultati economici, sui livelli occupazionali e sui comportamenti dei consumatori. Tra gli interventi, i Presidenti di FIPE-Confcommercioe dell'INPS10:30 -- Auditorium CNA Nazionale, Roma - Il convegno CNA sarà aperto da aperti da Elena Calabria, vicepresidente nazionale CNA. A seguire interverrà il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin10:45 -- Villa Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord12:00 -- I bilanci consuntivi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - anno 2002312:15 -- Villa Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra Sua Maestà Regina Rania di Giordania13:45 -- Bruxelles - La 10ª riunione del consiglio di associazione UE-Ucraina sarà presieduta da Denys Shmyhal, primo ministro dell'Ucraina, e la delegazione dell'UE sarà guidata da Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza14:30 -- Via Goito 4, Roma - Conferenza stampa per la presentazione dei Risultati di esercizio 2024 di Cassa Depositi e Prestiti con il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema20:30 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Pranzo in occasione della Visita di Stato dei Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Ariston Holding - CDA: Bilancio- Risultati di periodo Gas Plus - CDA: Bilancio07:00: Fiducia consumatori (atteso 34,7 punti; preced. 35 punti)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)16:00: Vendite ingrosso, mensile (preced. -1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,17 Mln barili)09-04-2025 08:10