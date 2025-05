Agenda del 5 maggio 2025

Lunedì 05/05/2025

Denny's

Ford Motor

Goodyear Tire & Rubber

Loews

Mattel

Tyson Foods

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Allianz MiCo-Milano Convention Center - La 58ª edizione delle riunioni annuali dell'ADB, di cui il MEF è azionista, si svolgerà per la prima volta in Italia, con il titolo "Sharing Experience, Building Tomorrow". Saranno presenti i ministri dei 69 paesi membri dell'ADB, alti funzionari di organizzazioni internazionali, rappresentanti della comunità delle banche multilaterali di sviluppo, vertici del settore privato, del mondo bancario e finanziario. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Giorgetti e Fabio Panetta- Milano - 2ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Bocconi e OECD con Deloitte- Distretto MIND - Milano Innovation District - 3ª edizione della MIND Innovation Week, il festival annuale dedicato all'innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto MIND. Parteciperanno ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico italiano e internazionale. L'edizione 2025 sarà guidata dal tema "Shapes of Innovation: l'energia delle idee"- Rho Fiera Milano - Fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare con circa 150.000mq di spazio espositivo. L'evento ospiterà oltre il 25% di espositori esteri, accogliendo circa 90.000 visitatori, tra cui più di 3.000 top buyer internazionali- Ita-coin; €-coin10:00 -- Statistiche annuali sui fondi pensione dell'area euro11:00 -- Conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Venice Climate Week. Un evento internazionale che si terrà a Venezia dal 3 all'8 giugno 2025 presso l'Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, Roma11:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Confederazione Svizzera, Karin Keller14:45 -- MIMIT - Evento promosso da AIDAF, UniCredit e Bocconi. Verrà presentata un'analisi delle caratteristiche e delle performance economico-finanziarie della imprese familiari italiane. Parteciperanno Federico Eichberg (Capo di Gabinetto) e Marco Calabrò (Capo Dipartimento politiche per le imprese del MIMIT), Cristina Bombassei (Presidente AIDAF), Carlo Salvato (Bocconi), Manuela Soncini (UniCredit) e Barbara Lunghi (Borsa Italiana)15:00 -- Auditorium Fondazione Triulza, Milano - Nell'ambito della MIND Innovation Week verrà presentato. il report di Arexpo, la raccolta di key numbers, obiettivi e investimenti delle realtà che si sono insediate nel distretto MIND. Interverranno, tra gli altri, Alberto Mina (Direttore Relazioni esterne e comunicazione Arexpo), Attilio Fontana (Presidente di Regione Lombardia), Fabrizio Zichichi (MIND project Director, Lendlease), Salvatore Amura (AD Valore Italia). Conclusioni del Ministro Matteo Salvini17:30 -- Officine Farneto, Roma - Primo "Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025", organizzato dal Gruppo FS e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC. L'evento sarà un'occasione di confronto sui temi dello sport e dell'empowerment femminile, durante il quale interverranno: Gabriele Gravina (Presidente FIGC), Federica Cappelletti (Presidente Divisione Serie A Femminile), Gian Luca Orefice (Chief Human Resources & Transformation Officer Gruppo FS) e Gianpiero Strisciuglio (AD e DG Trenitalia)- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività Dba Group - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo Digitouch - Assemblea: Bilancio Eles - Assemblea: Bilancio Eurogroup Laminations - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo Lemon Sistemi - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo Nusco - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Promotica - Assemblea: Bilancio Renovalo - Appuntamento: Presentazione analisti Reway Group - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo Ucapital24 - Assemblea: Bilancio Vivenda Group - Assemblea: Bilancio10:30: Indice Sentix (atteso -14,9 punti; preced. -19,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 54,4 punti)15:45: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 53,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 50,6 punti; preced. 50,8 punti)05-05-2025 08:10