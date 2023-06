Agenda del 5 giugno 2023

Lunedì 05/06/2023

(Teleborsa) -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa all'evento "Jean Monnet aveva ragione? Costruire l'Europa in tempi di crisi", organizzato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani10:00 -- Conferenza organizzata dal Green City Network durante la Giornata Mondiale dell'Ambiente, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio nell'ambito del Festival Green&Blue. Focus sulla neutralità climatica delle città. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, il Presidente del GSE e i primi cittadini di varie città italiane10:00 -- Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani e l'Incaricato d'Affari ad interim presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Shawn Crowley, apriranno la Sessione istituzionale dell'incontro annuale con i borsisti del Programma Fulbright, dedicato anche alla celebrazione del 75° Anniversario del Programma Fulbright in Italia. L'evento si svolgerà alla Farnesina10:30 -- L'evento, promosso dal MUR e organizzato dall'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione del CNR, si svolge al CNR. Verranno discusse iniziative e opportunità di collaborazione nazionale, europea e internazionale per sviluppare la European Open Science Cloud (EOSC). Tra gli interventi, il Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, il Ministro del MUR Anna Maria Bernini e rappresentanti della governance di EOSC15:00 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti al Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles15:00 -- L'evento organizzato da Remind e dal Parlamento europeo si svolge a Roma. Parteciperanno relatori di vari settori produttivi che parleranno delle prospettive e degli orizzonti dell'economia italiana. Il Think Tank Futuro Italia Remind è un luogo d'incontro per le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali per analizzare sfide e opportunità per le prossime generazioni. Intervengono, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Santanchè e Pichetto Fratin e il Vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri15:00 -- In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Utilitalia presenterà a Roma, il Green Book, la monografia di riferimento del settore rifiuti urbani nel nostro Paese. Tra gli interventi, i presidenti di Utilitalia, AMA, ISPRA e Gruppo Iren17:00 -- Il Premio è rivolto a tutte le aziende leader che hanno battuto la crisi, in grado di attrarre l'interesse degli investitori e dei mercati per crescere e intraprendere percorsi di sviluppo. L'evento si svolge presso la sede di Borsa Italiana. Tra gli interventi,il presidente di Eccellenze d'Impresa, l'AD di illimity, l'AD di Borsa Italiana, il presidente di GEA e l'AD di Invimit SGR19:00 -- La celebrazione del 209° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri si svolge all'interno della Caserma "Salvo D'Acquisto" dove si terrà una cerimonia alla presenza di Autorità parlamentari e di Governo, di esponenti delle Magistrature e di Autorità militari- Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività Beghelli - Assemblea: Bilancio Crowdfundme - Assemblea: Bilancio Mondo Tv Suisse - Assemblea: Bilancio The Lifestyle Group - CDA: Bilancio Zucchi - Assemblea: Bilancio02:45: PMI servizi Caixin (atteso 55,2 punti; preced. 56,4 punti)08:00: Bilancia commerciale (atteso 16 Mld Euro; preced. 16,7 Mld Euro)10:00: PMI composito (atteso 53,3 punti; preced. 54,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 55,9 punti; preced. 56,2 punti)10:30: Indice Sentix (preced. -13,1 punti)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -3,1%; preced. -1,6%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,9%; preced. 5,9%)15:45: PMI servizi (atteso 55,1 punti; preced. 53,6 punti)15:45: PMI composito (atteso 54,5 punti; preced. 53,4 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,9 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,9%)