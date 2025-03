Agenda del 4 marzo 2025

Domenica 02/03/2025

Lunedì 03/03/2025

Martedì 04/03/2025

3D Systems

Abrdn

Best Buy

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

Continental

Thales

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- VeronaFiere - Appuntamento annuale che riunisce produttori, esperti, buyer e innovatori da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali. Un evento verticale che abbraccia il mondo degli oli vegetali, con una particolare attenzione all'olio d'oliva, ai suoi sottoprodotti, alla cosmesi e alle tecnologie più avanzate della filiera- Tokyo/Kyoto/Hiroshima - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella in Giappone- Washington, DC - La Conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE) dal titolo "Global Reset? New Dynamics Facing Business and Policy Leaders" è un evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia- Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "The World of Travel Lives Here", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention- Bruxelles - La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presiederà il primo incontro del "Dialogo Strategico sull'Acciaio". Parteciperanno rappresentanti chiave dell'intera filiera siderurgica, inclusi produttori, fornitori di materie prime, acquirenti e membri della società civile- Varsavia - Incontro informale dei ministri digitali interamente dedicato alle attuali sfide di cybersicurezza che l'Unione Europea sta affrontando, inclusa, tra le altre, la questione di come rispondere a incidenti e crisi su larga scala- Centro Congressi di Assolombarda, Milano - Evento annuale di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture in Italia, organizzato da ALSEA e The International Propeller Clubs. SMI riunisce i principali attori del sistema produttivo e logistico. Interverranno, tra gli altri, i ministri Salvini e Musumeci- Associazione Civita, Piazza Venezia, Roma - Evento promosso da Ministero della Cultura, Invitalia e Associazione Civita. Interverranno tra gli altri, i ministri Tommaso Foti e Alessandro Giuli, Gianni Letta, Presidente Associazione Civita, Gaetano Manfredi, Presidente ANCI, Bernardo Mattarella, AD Invitalia e Valerio Valla, CEO Studio Valla- Bilancio finanza pubblica della Francia- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:00 -- Il Rapporto annuale di UBS offre un'analisi sui rendimenti di lungo termine, offrendo una panoramica sulle performance storiche di azioni, obbligazioni, titoli di stato, inflazione e valute. Paul Marsh (London Business School), e Kiran Ganesh (Head of investment communications di UBS Global Wealth Management) illustreranno i principali risultati del rapporto in due sessioni virtuali, alle 9.00 e alle 15.3010:30 -- La cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2024/2025 si svolgerà presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, situata in Via Aurelia 511. All'evento parteciperanno il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi11:00 -- Farnesina, Roma - L'incontro avrà come focus le borse di studio offerte agli studenti internazionali, strumenti chiave per l'internazionalizzazione del sistema educativo italiano. Interverranno i ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, e il Presidente dell'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario, Emilio Di Marzio11:00 -- Roma, Piazza Poli, 37 - Evento organizzato da SACE per identificare le potenzialità di crescita delle imprese italiane. Al centro dell'evento la presentazione della SACE Growth Map, un'analisi dei rischi e delle opportunità derivanti dalle grandi trasformazioni globali11:00 -- Prezzi alla produzione dei servizi - IV Trimestre 202414:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- La conferenza stampa di presentazione della III edizione del prossimo Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell'Economia, si svolge a a Roma presso lo Spazio Europa15:00 -- Milano - Durante la giornata saranno illustrati i risultati finanziari del 2024 e il piano strategico per industrializzare la transizione energetica. Interverranno, tra gli altri, il fondatore e presidente di Maire, Fabrizio Di Amato; l'amministratore delegato Alessandro Bernini; il direttore finanziario Fabio Fritelli.15:30 -- Palazzo Chigi - Incontro del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Presidente della Lituania, Gitanas Nauseda- Risultati di periodo- Risultati di periodo: FY 2024 Anima Holding - CDA: Relazione finanziaria annuale 2024- Risultati di periodo Campari - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo: FY 2024- Risultati di periodo: FY 2024 Intercos - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio Inwit - CDA: Risultati Q4 2024 Kruso Kapital - CDA: Bilancio Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 Maire - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31/12/2024 Maire - Appuntamento: Milano - Durante la giornata saranno illustrati i risultati finanziari del 2024 e il piano strategico per industrializzare la transizione energetica. Interverranno, tra gli altri, il fondatore e presidente di Maire, Fabrizio Di Amato; l'amministratore delegato Fabrizio Bernini; il direttore finanziario Fabio Fritelli. Piaggio - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024 Powersoft - Appuntamento: Presentazione analisti Saipem - Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: FY 202400:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)06:00: Fiducia consumatori (atteso 35,7 punti; preced. 35,2 punti)09:00: Disoccupazione (atteso 45,2K unità; preced. 38,7K unità)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,2%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)04-03-2025 08:10