Agenda del 29 gennaio 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti - Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti (da martedì 27/01/2026 a giovedì 29/01/2026)
New Year's Forum 2026 - Roma - Forum internazionale il 28 presso Palazzo Farnese (Ambasciata Francese) su democrazia, indipendenza UE, equilibri intergenerazionali e spesa pubblica; il 29 all'Auditorium Parco della Musica su difesa, innovazione e regolamentazione tech. Coinvolge leader UE, economisti, rettori universitari, giornalisti e CEO. Tra gli interventi, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Carlo Cottarelli, il ministro Foti, l'ammiraglio Cavo Dragone e l'Ambasciata di Francia in Italia (da mercoledì 28/01/2026 a giovedì 29/01/2026)
EVOLIO Expo 2026 - Fiera del Levante, Bari - Seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera di riferimento B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio EVO e si rivolge a tutto il bacino del Mediterraneo (da giovedì 29/01/2026 a sabato 31/01/2026)
UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente e nella regione dei Grandi Laghi oltre che sul conflitto Russai-Ucraina. Inoltre, i ministri discuteranno informalmente delle prospettive per il 2026 e procederanno a uno scambio di opinioni con Volker Türk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, durante una colazione di lavoro
Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia
08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 4° trimestre 2025
09:30 - Forum Difesa - "Difesa e sicurezza in un mondo instabile" - Palazzo Sciarra Colonna, Roma - Prima edizione dell'evento promosso da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali (IAI). Interverranno, tra gli altri, i ministri Crosetto e Musumeci, Michele Valensise (Presidente IAI), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Luca Vincenzo Maria Salamone (DG dell'ASI), Stefania Pompili (AD di Sopra Steria Italia) e Massimo Claudio Comparini (Managing Director della Space Division Leonardo)
10:00 - Wizz Air - Media breakfast con destinazione Spagna - INNSiDE Milano Torre GalFa, Milano - Incontro informale in cui si parlerà delle novità di Wizz Air e della connettività aerea tra l'Italia e la Spagna. Verrà presentata una breve panoramica sulle rotte attive e sulle nuove connessioni tra i due Paesi. Interverranno Gabriele Imperiale (Corporate Communication Manager, Wizz Air) e Blanca Pérez-Sauquillo (Direttrice Ente Spagnolo del Turismo a Milano)
10:30 - UE - Conferenza stampa del Gruppo BEI sui risultati annuali - Conferenza stampa del Gruppo BEI sui risultati annuali nella sala stampa del Consiglio europeo. La presidente della BEI, Nadia Calviño, presenterà una panoramica delle attività e dell'impatto del Gruppo nel 2025, e un outlook sulle priorità della banca dell'UE per il 2026, tra cui la transizione verde, la competitività e l'innovazione, la sicurezza e la difesa
11:00 - Conferenza stampa SANA FOOD - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Roma - Conferenza stampa di presentazione di SANA FOOD, che si svolgerà a BolognaFiere dal prossimo 22 al 24 febbraio. Interverranno, tra gli altri, Luigi D'Eramo (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE) in attesa di conferma, Barbara Nappini (Presidente Slow Food Italia) e Rossano Bozzi (Direttore Business Unit BolognaFiere)
11:00 - "Insieme per il futuro delle imprese" - Centro Congressi Unione Industriali Torino - Presentazione del Protocollo Confindustria e Cassa Depositi e Prestiti, il nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e illustrazione degli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale. Partecipano, tra gli altri, Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino), Giovanni Gorno Tempini (Presidente CDP) Regina Corradini D'Arienzo, (AD SIMEST), Dario Scannapieco (AD CDP) e Angelo Camilli (Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco)
11:00 - Attività del Gruppo BEI in Italia nel 2025 - Europa Experience – David Sassoli, Roma - Conferenza di presentazione dei risultati conseguiti in Italia nel 2025 dal Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI e FEI). Nel corso della conferenza, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, illustrerà le principali attività e l'impatto del Gruppo BEI in Italia nel 2025
14:30 - Presentazione Rapporto Sport 2025 - Circolo del Tennis del Foro Italico, Roma - Presentazione della terza edizione del Rapporto Sport realizzato dall'Istituto per il credito sportivo e culturale (ICSC) e Sport e Salute (SeS), nell'ambito del progetto Osservatorio nazionale sul settore sportivo. Interverranno, tra gli altri, Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Marco Mezzaroma (Presidente Sport e Salute), Luciano Buonfiglio (Presidente CONI) e Beniamino Quintieri (Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale)
15:00 - MOTORE ITALIA - Le sfide dell'anno 2026 - Edizione Roma Capitale 2026 - Università degli Studi Link, Roma - Evento promosso da Classeditori e Mf Milano Finanza, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico-finanziario, delle infrastrutture, dell'energia, della tecnologia e dello sport. Tra gli interventi, il ministro Urso, i Presidenti di CONSOB, AGCM, Unindustria, Maire , Autorità Nazionale Anticorruzione e l'AD e DG di Ferrovie dello Stato Italiane
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Roberta Metsola - il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i
Aziende:
Apple - Risultati di periodo
Brembo - CDA: Approvazione risultati preliminari 2025
Caterpillar - Risultati di periodo
Deutsche Bank - Risultati di periodo
easyJet - Risultati di periodo: Q1 2026
Giocamondo Study - Assemblea: Bilancio
Hennes & Mauritz - Risultati di periodo: Q4 2025
H-Farm - Assemblea: Bilancio
Honeywell International - Risultati di periodo
ING Groep - Risultati di periodo: Q4 2025
Lloyds Banking Group - Risultati di periodo: Q4 2025
Lockheed Martin - Risultati di periodo
Manpowergroup - Risultati di periodo
Mastercard - Risultati di periodo
Nasdaq - Risultati di periodo
Nokia Oyj - Risultati di periodo: FY 2025
Roche Holding Ltd - Risultati di periodo
Safilo - CDA: Preconsuntivo Bilancio
SanDisk - Risultati di periodo
Sanofi - Risultati di periodo
SAP - Risultati di periodo: Q4 2025
Shell - Risultati di periodo
STMicroelectronics - Appuntamento: Conference call con analisti, investitori e media alle ore 9:30 per discutere la performance del quarto trimestre e dell'anno 2025 e le attuali previsioni sulle attività - CDA: Q4 e FY 2025
Visa - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Giovedì 29/01/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 37,1 punti; preced. 37,2 punti)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 6,92 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12,4 punti; preced. -13,1 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,5%)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -1,9%; preced. -2,9%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 4,9%; preced. 4,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 206K unità; preced. 200K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -43,4 Mld $; preced. -29,4 Mld $)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. -0,4%)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -120 Mld piedi cubi)
(Teleborsa) 29-01-2026 08:10
