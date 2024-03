Agenda del 25 marzo 2024

Lunedì 25/03/2024

(Teleborsa) -- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaio 2024- Roma - Workshop 2024 del China Expert Network dal titolo "La Cina e l'economia globale" della BCE e Banca d'Italia. Riunirà esperti di alto profilo sulla Cina provenienti da organizzazioni governative e accademiche per condividere analisi sulle prospettive dell'economia cinese nel contesto degli attuali sviluppi nazionali e globali- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, acceleratori e investitori esteri. Focus su agrifood, salute e benessere, energia, mobilità, smart communities, sostenibilità e intelligenza artificiale09:30 -- Centro Svizzero Spazio Eventi, Milano - Al Forum, organizzato da Scenari Immobiliari e Abitare Co., verrà presentato il Rapporto "La casa in locazione in Italia e in Europa". Interverranno, tra gli altri, Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Giuseppe Crupi (Abitare Co.) e Federico Rivolta (Scenari Immobiliari)09:30 -- Bruxelles - I ministri UE dell'Ambiente discuteranno sulla direttiva quadro sui rifiuti, sul ridurre l'inquinamento da microplastiche e sul traguardo climatico dell'UE per il 204010:00 -- Università Cattolica, Milano - Per celebrare il suo primo anno di attività l'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, nato dalla collaborazione tra Credem e ALMED, organizza l'incontro "Opinion Leader generativi: l'informazione come strumento di cittadinanza attiva". Tra gli interventi, il Vice DG di Credem e la Direttrice di ALMED11:00 -- Intesa Sanpaolo presenta il nuovo piano per la crescita delle imprese italiane. Gli obiettivi sono 'Pianificare e investire sul futuro' a favore delle PMI e delle più piccole realtà aziendali. Tra gli interventi, Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo e Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo11:00 -- Sala Protomoteca, Campidoglio - Convegno scientifico che inaugura gli eventi dedicati nel corso dell'anno alla celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Indirizzo di saluto del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta11:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Campobasso per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise15:00 -- Piazza Venezia, Roma - Evento organizzato dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e l'ANIA Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici per parlare del settore assicurativo in vista della prossima legislatura europea. Sarà presente, tra gli altri, il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. Interverranno parlamentari europei e nazionali e rappresentanti del settore assicurativo15:00 -- Unione Industriali Napoli - Presentazione del Rapporto PMI Campania 2023, organizzato da Confindustria Campania, Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e con il contributo di Abi. Interverrà Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi16:00 -- Milano - Ultima tappa del Tour dell'UGL organizzato in occasione del 74° Anniversario della Confederazione con lo slogan "Lavoro è Partecipazione" per promuovere il coinvolgimento dei lavoratori alla gestione delle imprese16:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Potenza (aula Quadrifoglio dell'Università degli Studi della Basilicata) per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Basilicata17:30 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla presentazione del libro "Giacomo Matteotti. L'Italia migliore" di Federico Fornaro19:00 -- Palazzo Chigi - Incontro Governo-sindacati su ex Ilva- Borsa di Mumbai chiusa per festività Allcore - CDA: Bilancio Crowdfundme - CDA: Bilancio Dotstay - CDA: Bilancio E-Globe - CDA: Bilancio Esi - CDA: Bilancio Green Oleo - CDA: Bilancio Grifal - CDA: Bilancio Marzocchi Pompe - CDA: Bilancio Medica - CDA: Bilancio Mit Sim - CDA: Bilancio Mondo TV - CDA: Bilancio Radici - CDA: Bilancio Rai Way - Appuntamento: Diffusione comunicato stampa relativo all'approvazione del Piano Industriale e del Progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2023 Rai Way - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 Redelfi - CDA: Bilancio Sicily By Car - Appuntamento: Presentazione analisti Technogym - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio Technogym - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2023 Vantea Smart - CDA: Bilancio Vne - CDA: Bilancio Xenia Hotellerie Solution - CDA: Bilancio06:00: Leading indicator (atteso 109,9 punti; preced. 109,9 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -3,8%)13:30: Indice CFNAI (preced. -0,3 punti)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 1,5%)15:00: Vendita case nuove (atteso 675K unità; preced. 661K unità)25-03-2024 08:10