Agenda del 22 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Giovedì 18/05/2023

Lunedì 22/05/2023

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Il titolo della XXXV edizione del Salone internazionale del Libro è "Attraverso lo specchio". Ci saranno oltre 1400 eventi, incontri e dibattiti. Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura- La Camera dei deputati sarà presente alla XXXV Edizione del Salone internazionale del Libro, che si svolgerà a Torino, presso lo stand del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Oltre alla distribuzione della Costituzione e di materiale informativo sull'attività della Camera e sulle sue sedi, è stato predisposto un calendario di incontri e approfondimenti su temi istituzionali rivolto a studenti, docenti e cittadini- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- I ministri, durante il Consiglio Competitività, parleranno di: Mercato interno e industria, Ricerca e Spazio- Il 3° Global Policy Forum si svolge a Milano. Organizzato da Università Bocconi, ISPI, OCSE e Think7 Japan, è una piattaforma internazionale per discutere temi globali di attualità e sfide cruciali per il futuro. Parteciperanno policy maker, alti rappresentanti del mondo business e senior experts a livello globale- Il 10º vertice UE-Repubblica di Corea si svolgerà a Seul e celebrerà il 60º anniversario delle relazioni diplomatiche tra UE e Corea del Sud. L'UE sarà rappresentata da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. La Corea del Sud sarà rappresentata dal presidente Yoon Suk-Yeol09:00 -- L'evento di Coldiretti si svolge a Roma, in occasione della giornata mondiale della biodiversità proclamata dall'ONU. Sarà diffuso il rapporto sui mercati contadini in Italia e nel mondo. Presenti tra gli altri il Ministro Lollobrigida, il Direttore generale FAO, i Presidenti Coldiretti e IFAD, il Ministro commercio interno Egitto, il Ministro dell'Agricoltura Albania e il Direttore World Food Program10:30 -- ENEA presenterà a Roma, alla Sapienza, i primi risultati del progetto internazionale PROVIDE che punta a sviluppare prodotti da forno ad elevato valore nutritivo usando come ingredienti proteine e molecole benefiche estratte da scarti dell'industria agroalimentare10:30 -- La Cerimonia di premiazione di eccellenze nel settore bancario, organizzata da BancaFinanza, si svolge a Torino – Palazzo Madama. Interviene Antonio Patuelli, Presidente Abi11:00 -- Il terzo Stakeholder Forum di INWIT, "Le Infrastrutture Digitali per la crescita sostenibile del Paese" si svolge a Milano. Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti e il Direttore Generale INWIT Diego Galli14:00 -- Il dibattito, organizzato dallo studio legale internazionale DLA Piper, si svolgerà a Roma presso la Camera dei Deputati e si incentrerà sugli obiettivi della legge delega per la riforma fiscale con riferimento alla medio-grande impresa Tra i partecipanti: il viceministro dell'Economia, il presidente della Commissione Finanze della Camera e il condirettore generale di Assonime16:00 -- Milano - Cerimonia in occasione del 150 anniversario della morte di Alessandro Manzoni alla presenza del Presidente Mattarella17:00 -- L'evento, organizzato da Sircle Benefit con la collaborazione di Borsa Italiana, si svolge a Palazzo Mezzanotte. Focus su sostenibilità e governance. Tra gli interventi, l'AD di Borsa Italiana, il Chief Innovability Officer di Enel, l'Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo e l'Head Sustainability Planning & Projects and Innovation Manager di Leonardo- Borsa di Toronto chiusa per festività- Comunicazione BTP Short - BTP€i Agatos - CDA: Bilancio Bastogi - Assemblea: Bilancio Cleanbnb - Assemblea: Bilancio doValue - Appuntamento: Presentazione analisti Eles - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Eprcomunicazione - Assemblea: Bilancio Gel - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Generali Assicurazioni - Appuntamento: Stacco della cedola del dividendo delle azioni Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall'Assemblea Ordinaria Prismi - CDA: Bilancio01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,7%; preced. -4,5%)11:00: Produzione costruzioni, mensile (preced. 2,3%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -17 punti; preced. -17,5 punti)22-05-2023 08:10