Agenda del 22 gennaio 2026
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
World Economic Forum Annual Meeting - Davos 2026 - Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante (da lunedì 19/01/2026 a venerdì 23/01/2026)
Mediobanca Italian Mid Cap Conference 2026 - Sede Mediobanca, Milano - Ottava edizione della Italian Mid Cap Conference organizzata da Mediobanca, che riunisce investitori istituzionali e principali società quotate italiane di media capitalizzazione per discutere le prospettive economiche e le opportunità di investimento nel settore Mid Cap italiano (da mercoledì 21/01/2026 a giovedì 22/01/2026)
AI Festival - Università Bocconi, Milano - Terza edizione del Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale "Empowering the Agentic Era". Organizzato da WMF-We Make Future, riunisce i massimi esperti internazionali e startup AI, Big Tech, aziende leader e investitori, per due giorni focalizzati su nuove connessioni di business e formazione tecnica (da mercoledì 21/01/2026 a giovedì 22/01/2026)
Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lefkosia (da mercoledì 21/01/2026 a venerdì 23/01/2026)
FITUR 2026 - Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand (da mercoledì 21/01/2026 a domenica 25/01/2026)
BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria
08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
09:00 - Alayan - Incontro con l'AD, Vincent Albasini - "The Mall", Milano - Incontro con Vincent Albasini, Amministratore Delegato di Alayan (società del Gruppo TESYA), dedicato ai risultati raggiunti e alle prospettive di crescita, tra cui i principali highlights del FY 2025 e il Piano Industriale 2026-2028, obiettivi di business, investimenti e strategie di sviluppo, con focus sulle prospettive del noleggio in Italia, benefici per il sistema economico, impatti ambientali e sostenibilità
09:15 - Forum annuale Nedcommunity 2026 - Governance for the Future - Centro Svizzero di via Palestro, Milano - Il Forum sarà intitolato "Instabilità geopolitica e tensioni economiche e commerciali. Rischi, nuove opportunità ed effetti sui Board" e sarà focalizzato sui temi della governance e dell'impresa. Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato Freni, i presidenti di Nedcommunity, Anima Holding, Enea, Assonime, Mediolanum, Generali, Eni e PwC Italia, il Managing Director Head of BlackRock Italia e il DG di Assogestioni
09:30 - Osservatorio Blockchain & Web3 Outlook 2025-26 PoliMI - Aula de Carli, campus Bovisa, Milano - Convegno Finale dell'Osservatorio Blockchain & Web3. Durante l'evento verranno illustrati i principali trend di utilizzo delle tecnologie blockchain, il livello di adozione di aziende e istituzioni pubbliche a livello globale, la quantificazione del mercato italiano delle soluzioni blockchain e le opportunità trasformative del web3 nel business
14:00 - EnergyTech Conference - NH Collection Milano CityLife Hotel - Seconda edizione della conferenza dal titolo "Powering Italy with innovation, resilience and next-generation energy trading", organizzata da Verdian e Green Horse Advisory, per esplorare l'evoluzione delle infrastrutture energetiche in Italia, il ruolo delle BESS su scala industriale e dello stoccaggio a lunga durata
Aziende:
Abbott Laboratories - Risultati di periodo
Alcoa - Risultati di periodo
American Airlines - Risultati di periodo
General Electric - Risultati di periodo
Grifal - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Intel - Risultati di periodo
Procter & Gamble - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 316,7 Mld ¥)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 198K unità)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -13 punti; preced. -13,1 punti)
16:00 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -82 Mld piedi cubi; preced. -71 Mld piedi cubi)
(Teleborsa) 22-01-2026 08:10
