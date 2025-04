Agenda del 21 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale tra cui le prospettive economiche mondiali. Il 23 e il 24 partecipano anche Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Risultati di periodo16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,3%)