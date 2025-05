Agenda del 19 maggio 2025

Lunedì 19/05/2025

(Teleborsa) -- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Lingotto Fiere, Torino - XXXVII edizione del Salone del Libro, la più importante fiera dell'editoria italiana, con il tema di quest'anno "Le parole tra noi leggere", celebra il potere della letteratura nel favorire il dialogo e la comprensione. L'evento ospiterà oltre 2.000 incontri, con autori italiani e internazionali, editori e professionisti del settore- Venezia - 4ª edizione della manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. Durante il Festival saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e molti Ministri, tra i quali Giorgetti (in video messaggio), Calderoli, Pichetto Fratin, Urso, Piantedosi e Zangrillo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga e in collegamento il Vicepresidente della Commissione Europea, Fitto- Palazzo dei Congressi, Roma - Grande appuntamento nazionale dedicato all'innovazione della PA e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Tra gli ospiti, i Ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Piantedosi, Santanchè e i Sottosegretari Butti, Morelli e Barachini- Mandarin Oriental - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati finanziari e le strategie di crescita agli investitori istituzionali- Il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontreranno il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer a Londra per il primo vertice UE-Regno Unito da quando il paese è uscito dall'Unione.Parteciperanno anche l'alta rappresentante Kaja Kallas e il commissario Maroš Šefcovic.10:00 -- Sala dei Trattati della Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aprirà la cerimonia di firma della Convenzione tra il MAECI e l'Università di Roma "Foro Italico" per l'istituzione del programma di borse di studio "Italia corre verso il futuro"10:15 -- Senato della Repubblica - Il Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (CNIFP), celebrerà il "World Fair Play Day" con lo lo slogan "L'Italia che vorrei, l'Italia del Fair Play!". Parteciperanno il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento della Repubblica italiana Luca Ciriani, oltre alle più alte cariche dello sport italiano e i rappresentanti dellONU in Italia11:00 -- Piazza Venezia, Roma - Evento annuale di INWIT per un confronto con gli stakeholder sul tema delle infrastrutture digitali. Presentazione dello Studio "Il valore di INWIT per l'Italia", realizzato da The European House Ambrosetti. Intervengono, tra gli altri, il Presidente e l'AD di INWIT e il Presidente di Associazione Civita11:30 -- Venezia, Palazzo Ducale - Il Presidente Mattarella sarà al Festival delle Regioni e delle Province Autonome per l'anno 202511:30 -- Palazzo Ducale, Venezia - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, parteciperà al Festival delle Regioni e delle Province Autonome per l'anno 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica14:30 -- Sede MIT - Riunione degli esperti anti-mafia che a vario titolo collaboreranno in previsione dei lavori per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Al termine è prevista una conferenza stampa del Ministro Matteo Salvini16:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Assemblea annuale "Il Made in Italy tessile-moda, filiera strategica per il futuro del nostro Paese". Partecipano, tra gli altri, Luca Sburlati (Presidente Entrante Confindustria Moda), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE), Riccardo Stefanelli (CEO Cucinelli) e il ministro Adolfo Urso BPER - Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall'Assemblea dei Soci Eurogroup Laminations - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall'Assemblea Ordinaria- Risultati di periodo Rocket Sharing Company - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,7%; preced. 7,7%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6%; preced. 5,9%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%)11:00: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 2,1%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)11:00: Prezzi consumo ex tabacco, mensile (preced. 0,6%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,7%; preced. -0,7%)19-05-2025 08:10