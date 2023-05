Agenda del 17 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Evento internazionale che riunisce i più importanti operatori globali della Space Economy. Parteciperanno 122 aziende del settore aerospazio provenienti da 15 paesi diversi, 100 buyers italiani e internazionali e 25 startup europee. Saranno circa 150 i relatori che si alterneranno in incontri e roundtable per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti. L'evento si svolge a Venezia- Duezerocinquezero, la seconda edizione del forum Energy & Sustainability Summit 2023 ha come scopo fare informazione e promuovere il dibattito sulla transizione energetica, un tema di sempre maggiore interesse per imprese, istituzioni e cittadini. L'evento si svolge a Padova- Evento annuale promosso da ABI, in collaborazione con ABI Lab, CERTFin e OSSIF, dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel mondo bancario e finanziario. La XX edizione si svolgerà a Milano.Appuntamento in cui la community della sicurezza si incontra per approfondire e individuare punti di attenzione, strategie e tecnologie più avanzate- All'evento simbolo dell'industria del risparmio, che si terrà all'Allianz MiCo di Milano, parteciperanno oltre 170 marchi. Un'edizione ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualità e riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito. Organizzato da Assogestioni. Alla conferenza inaugurale "Il risparmio oltre la crisi" parteciperà, tra gli altri, il ministro Giorgetti e il presidente di Assogestioni- La 20a edizione dell'Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica, si svolge a Verona. Parteciperanno 19 brand auto e moto e oltre 90 aziende del settore. Ci saranno, tra gli altri, il Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rappresentanti dell'associazione italiana dell'industria automobilistica ANFIA, Federauto, Motus-E e UNRAE- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, interviene al 4° Vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa a Reykjavik- La Presidenza islandese del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ospiterà un Vertice dei capi di Stato e di Governo dei 46 Stati membri dell'Organizzazione. Il Vertice si terrà a Reykjavik. Si tratta del 4° Vertice del Consiglio d'Europa dalla sua istituzione nel 1949- Grande evento dedicato alle nuove sfide legate all'attuazione del PNRR e della programmazione europea, mettendo al centro le persone e il loro valore come motore di cambiamento. Oltre 100 appuntamenti su politiche e progetti per costruire la PA del futuro, talk, tavole rotonde e keynote speech . Focus quindi su cosa è stato fatto e cosa va fatto per "ripartire dalle persone". L'evento si svolge al Palazzo dei Congressi di Roma. Tra gli ospiti ci saranno i ministri Zangrillo, Pichetto Fratin, Santanchè, Alberti Casellati e Urso e i sottosegretari Butti e Barachini- Evento di riferimento per il mondo digitale italiano, promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, che coinvolge ogni anno circa 15.000 imprese e ospita un'area espositiva con oltre 200 espositori. Dedicato all'Ecommerce e alla Digital Transformation, Occasione per scoprire i trend più innovativi legati all'evoluzione dei consumatori e alle nuove tecnologie e incontrare professionisti internazionali dell'ecosistema digitale. Si svolge a Allianz MiCo, Milano- Al Congresso Nazionale di STEP Italia, la principale associazione mondiale di esperti in materia di trust, si confronteranno speakers nazionali ed internazionali di altissimo livello sui più recenti sviluppi del settore della pianificazione patrimoniale, successoria e in materia di trust. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Maurizio Leo, Viceministro MEF, Ernesto Maria Ruffini, Direttore Agenzia delle Entrate e Michele Carbone, Generale Corpo d'Armata della Guardia di Finanza. L'evento si svolgerà presso le sale del Palazzo delle Esposizioni di Roma08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile10:00 -- Partecipa Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale10:15 -- Italmercati e The European House - Ambrosetti: Presentazione dello studio "L'Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all'ingrosso" sul futuro del settore agroalimentare e sul percorso di espansione che i mercati all'ingrosso realizzeranno grazie ai 150 milioni erogati dal PNRR. L'evento si svolge alla la Casa del Cinema di Roma. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Lollobrigida, il Vice-direttore FAO, il CEO di The European House - Ambrosetti e i Presidenti di Italmercati, Federdistribuzione, FederLogistica, Coldiretti e Unioncamere10:30 -- Evento promosso da Fondazione Symbola, Unioncamere e Assocamerestero. La presentazione del report annuale si svolge presso la sede della Stampa Estera in Via dell'Umiltà a Roma. Ogni anno il rapporto racconta alcuni primati del Paese che delineano i tratti di un'economia più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro. Intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso10:30 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento ‘Potere e Costituzione' in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, alla presenza del Presidente della Repubblica10:30 -- "Potere e Costituzione" a Montecitorio alla presenza del Presidente della Repubblica, in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione10:30 -- Edison presenta la dichiarazione non finanziaria 2022 e la politica di sostenibilità. L'evento si svolge a Palazzo Edison a Milano. Interviene, tra gli altri, Nicola Monti, AD di Edison10:30 -- Iniziativa organizzata da Giuffrè Francis Lefebvre, a Montecitorio, in occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, per riflettere, attraverso gli interventi di alcune delle più autorevoli voci del panorama istituzionale e giuridico italiano, sull'impatto costituzionale delle decisioni politiche in risposta alle ultime emergenze della nostra epoca: dal terrorismo internazionale alla pandemia, dalla trasformazione tecnologica alla guerra. Saranno presenti alcune delle più alte cariche istituzionali politiche e giuridiche, tra le quali il Capo di Stato, Sergio Mattarella, il Presidente Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e la Vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis11:30 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà al FORUM PA 2023 - Convegno "Politiche, tecnologie e infrastrutture per la sicurezza energetica di lungo periodo"13:00 -- La Commissione Esteri svolge l'audizione dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nell'ambito della discussione della risoluzione sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed15:00 -- La Commissione Finanze svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame della proposta di legge e del disegno di legge recanti "Delega al Governo per la riforma fiscale"- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Next Re - Assemblea: Bilancio Svas Biosana - Assemblea: Bilancio01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. 4,6%)07:30: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,1%; preced. 7,1%)10:00: Bilancia commerciale globale (atteso 2,5 Mld Euro; preced. 2,11 Mld Euro)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7%; preced. 6,9%)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. 6,3%)14:30: Permessi edilizi, mensile (preced. -8,8%)14:30: Apertura cantieri, mensile (preced. -0,8%)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,41 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,42 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -920K barili; preced. 2,95 Mln barili)17-05-2023 08:10