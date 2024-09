Agenda del 16 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Domenica 15/09/2024

Lunedì 16/09/2024

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Rho, Fiera Milano - Salone internazionale di calzature dove, due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per scoprire le collezioni di oltre 1000 brand di calzature per uomo, donna e bambino per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie- Rho, Fiera Milano - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione primavera/estate 2025, promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Il tema portante della Settimana Europea della mobilità 2024, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, sarà "La condivisione degli spazi pubblici". Anche quest'anno a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali- Strasburgo - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo- Roma, complesso del Gazometro Ostiense - Evento internazionale di matching sulle tecnologie per la Transizione Energetica, l'Economia Circolare, l'e-Mobility, la Blue Economy, organizzato da Regione Lazio e Lazio Innova. Interverranno, tra gli altri, il ministro Tajani e i presidenti di Regione Lazio, Sace, Simest e Agenzia Ice- Seconda edizione della Rome Future Week, settimana di eventi, oltre 300, su innovazione e futuro diffusi in tutta Roma, con la sua community di innovatori e innovatrici: aziende, professionisti e professioniste, università, enti e organizzazioni09:00 -- Roma - Si tiene in Banca d'Italia la conferenza congiunta G7-IEA (International Energy Agency) "Ensuring an Orderly Energy Transition", che ospiterà panel di alto livello con relatori provenienti dal governo, dall'industria, dalle banche centrali e dalle istituzioni finanziarie internazionali. Intervengono, tra gli altri, il Governatore Fabio Panetta e il ministro Giancarlo Giorgetti09:45 -- Genova - Al convegno sarà presentato lo studio "La libertà economica nelle città italiane", realizzato dall'Istituto Bruno Leoni: un'indagine su oltre 100 capoluoghi italiani e le condizioni di dinamismo imprenditoriale che in questi si osservano. Interverranno, tra gli altri, il ministro Zangrillo e il Vice Ministro Rixi11:00 -- Hotel Nazionale, Roma - Conferenza stampa per la 171ª indagine congiunturale nazionale con il Vicepresidente, il Direttore Generale e il Direttore Centro Studi di Federmeccanica11:30 -- Roma - Conferenza stampa di inaugurazione della Comunità Energetica Solidale 'SOLEdarietà', organizzata da Banco dell'Energia, con Edison e Caritas Ambrosiana. Interverranno, tra gli altri, il presidente del GSE, l'AD di Edison Energia, il segretario generale Banco dell'Energia e ildirettore Caritas Ambrosiana12:00 -- Presentazione dei dati del I semestre 2024 del mercato italiano del private equity e venture capital, che si terrà online. Intervengono, Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI), Anna Gervasoni (DG AIFI) e Francesco Giordano (Private Equity Leader PwC Italia)12:00 -- il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, a Roma in Villa Doria Pamphilj16:00 -- Cagliari - Il Presidente Mattarella sarà al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" per la Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024-202518:00 -- Ambasciata dell'Ordine di Malta presso la Santa Sede, presentazione dello studio "Nello Spirito di Laudato Sì. Verso COP 29: transizione energetica come opportunità di inclusione sociale e lavorativa", elaborato da Fondazione MAIRE insieme a IPSOS. Partecipano, tra gli altri, il ministro Piantedosi, l'Ambasciatore dell'Ordine di Malta presso la Santa Sede e il presidente e Fondatore del Gruppo MAIRE- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Regolamento medio-lungo Beewize - CDA: Relazione semestrale Circle - CDA: Relazione semestrale Finanza.Tech - CDA: Relazione semestrale Health Italia - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdG Bilancio Toscana Aeroporti - CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 Yakkyo - CDA: Relazione semestrale10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,3%)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 5,1%)11:00: Bilancia commerciale (atteso 14,9 Mld Euro; preced. 22,3 Mld Euro)11:00: Bilancia commerciale globale (atteso 4,45 Mld Euro; preced. 5,07 Mld Euro)14:30: Empire State Index (preced. -4,7 punti)16-09-2024 08:10