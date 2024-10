Agenda del 14 ottobre 2024

Giovedì 10/10/2024

Lunedì 14/10/2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Palazzo Giureconsulti, Milano - 7ª edizione dell'evento diffuso nella città di Milano che mette al centro lo sviluppo e l'innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese, con 171 eventi, 70 locations e 100 relatori. Il titolo di quest'anno è "Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane"- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Il Ministro Tajani partecipa a Berlino, al 10° Vertice del "Processo di Berlino" sui Balcani occidentali. Al Vertice, presieduto dal Cancelliere Scholz, parteciperanno Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, con Austria, Croazia, Francia, Slovenia, Polonia, Grecia e Bulgaria, Regno Unito e istituzioni europee, inclusa la Presidenza di turno ungherese- Milano - IAC sarà una manifestazione di grande rilievo per la comunità spaziale globale, riunirà oltre 8.000 esperti per discutere delle ultime innovazioni e della sostenibilità nello spazio. L'evento coprirà temi come l'esplorazione spaziale, la tecnologia satellitare e le politiche spaziali. Sarà presente il Presidente Mattarella- Berlino - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipa al Berlin Process Summit- Lussemburgo - I ministri dell'Ambiente dell'UE si riuniranno a Lussemburgo per approvare conclusioni sulla posizione dell'UE in vista delle prossime conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la biodiversità- Lussemburgo - Il Consiglio "Affari esteri" di ottobre discuterà dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della situazione in Medio Oriente. Durante la colazione i ministri procederanno a uno scambio informale di opinioni con David Lammy, segretario di Stato del Regno Unito per gli Affari esteri, il Commonwealth e lo sviluppo- Lussemburgo - Il consiglio discuterà dello stato dell'accordo di partenariato e cooperazione, discutendo su questioni politiche, economiche e commerciali. Le delegazioni affronteranno anche temi di cooperazione regionale e internazionale, sicurezza e iniziative come Team Europa e Global Gateway. Il consiglio sarà presieduto da Péter Szijjártó per l'UE e Murat Nurtleu per il Kazakhstan11:00 -- Il Presidente Mattarella sarà a Milano per il 75° congresso astronautico internazionale e altri impegni in città11:00 -- Roma, Camera dei deputati - Il presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, presenterà la Relazione annuale 2023, che descrive l'andamento di infortuni e malattie professionali e traccia il bilancio delle attività svolte dall'Istituto negli ambiti della ricerca, della prevenzione, della riabilitazione e degli investimenti. Parteciperà, tra gli altri, il ministro Calderone11:30 -- Milano - "Le Opportunità del Mercato Libero - Pratiche, culture e valori degli italiani nelle due transizioni: energetica e al mercato libero". Il IV Rapporto Edison-Censis analizza come gli italiani stanno affrontando la transizione al mercato libero dell'energia. È anche il primo atto del nuovo Osservatorio Edison-Censis su Culture dell'energia e sostenibilità12:30 -- Madrid - Incontro bilaterale del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con la Presidente del Congreso de los Diputados di Spagna, Francina Armengol Socias, in occasione del IV Foro parlamentare italo-spagnolo15:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo16:00 -- Madrid - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, interviene al IV Foro parlamentare italo-spagnolo- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Regolamento BOT Vimi Fasteners - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive14-10-2024 08:10