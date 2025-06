Agenda del 10 giugno 2025

Martedì 10/06/2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Pubblica l'outlook sull'energia- Milano - La XXV edizione dell'evento annuale è promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari nella gestione dei rischi e nell'adozione di scelte organizzative più consapevoli. La XXIV edizione si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM- Lussemburgo - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita ufficiale nel Granducato di Lussemburgo- Banca d'Italia, Filiale di Venezia - La conferenza è incentrata sul tema "Sovereign Bond Markets: Sailing in Calm and Stormy Waters". Tra i co-organizzatori figurano la Bank of Canada, la Deutsche Bundesbank, la Banca Centrale Europea, l'Imperial College/Brevan Howard Centre for Financial Analysis, il Leibniz Institute for Financial Research SAFE, la London Business School/AQR Asset Management Institute e il NYU Stern/Volatility and Risk Institute- BolognaFiere - 35esima edizione della principale fiera italiana dedicata a prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. All'apertura dei lavori partecipano, tra gli altri, Daniela Galeone, Ministero della Salute, Tommaso De Nicola, Direzione Centrale Prevenzione INAIL e Nicoletta Cornaggia, Coordinamento interregionale salute e sicurezza luoghi lavoro- Presentazione del rapporto annuale sul 2024 di: "L'economia del Friuli Venezia Giulia" e "L'economia delle Province autonome di Trento e di Bolzano" (pubblicazione ore 11:00 e presentazione pubblica ore 16:00) e "L'economia della Basilicata" (pubblicazione ore 10:15 e presentazione pubblica ore 16:00)- Teatro Antico di Taormina - 71ª edizione del Festival, uno dei più rinomati festival cinematografici in Italia e in Europa, che richiama moltissimi registi, attori e appassionati di cinema, con anteprime, ospiti internazionali e una speciale dedica al mondo femminile. Il festival si articolerà in tre sezioni: Concorso Internazionale Lungometraggi, Fuori Concorso ed Eventi Speciali- Ergife Palace Hotel, Roma - 3° Congresso nazionale di First Cisl - il sindacato delle banche, assicurazioni, finanza, riscossione e authority - dal titolo "Coltiviamo una cultura nuova per lo sviluppo del lavoro". Saranno presenti esponenti delle istituzioni, del mondo sindacale e accademico. interviene, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro Economia e Finanze09:30 -- Sede centrale della Corte dei conti, Roma - Saluti istituzionali del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, della Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, e del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. Tra gli interventi anche il Vice Presidente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, Vito Mormando09:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Apriranno i lavori Valeria Vittimberga (DG INPS) e Mirella Mogavero (Coordinatrice Avvocatura INPS). Interverranno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Roberto Bellè (Consigliere della Corte di Cassazione) e Antonio Pone (Direttore centrale Entrate)10:00 -- Four Seasons Hotel, Milano - Presentazione del Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Il Rapporto sarà presentato da Mario Breglia e Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei)10:00 -- Roma Convention Center La Nuvola - Evento annuale dedicato quest'anno a "I Commercialisti: una guida strategica per le sfide del Paese". Attesi 2000 partecipanti italiani e stranieri. Tra gli interventi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, de Nuccio, il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, i ministri Tajani, Nordio, Giorgetti, Foti e i Viceministri Leo e Sisto10:45 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Marina Militare sarà a Genova per il ritorno della Nave Amerigo Vespucci11:00 -- Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, presenterà il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 202411:15 -- Palazzo del Ghiaccio, Milano - Evento annuale dedicato all'innovazione e ai nuovi trend del digitale. Durante l'incontro sarà presentata in anteprima Sofia, il Digital Human sviluppato dai Digital Labs di Mastercard. Interverrà Luca Corti, Country Manager Italia di Mastercard15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Sede di Daimler Buses Italia, Bomporto (Modena) - Cerimonia di consegna dei nuovi autobus Mercedes-Benz Tourismo a Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS). Interverranno Gianpiero Strisciuglio (AD e DG Trenitalia), Stefano Giordani(Presidente e CEO Daimler Buses Italia), Flavio Nogara (Presidente di Busitalia), Serafino Lo Piano (AD e DG Busitalia) e Gianluca Cocci (AD Busitalia Rail Service) Ratti - Assemblea: Bilancio08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,6%; preced. 4,5%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 9,5K unità; preced. 5,2K unità)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. -1,8%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)10-06-2025 08:10