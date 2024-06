Agenda del 10 giugno 2024

Lunedì 10/06/2024

09:00 -- Esperti di scaleup da tutta Europa si riuniranno per la seconda Conferenza europea sulle scaleup. L'evento, organizzata da ESI (European Scaleup Institute) e Luiss sarà ospitato dalla Luiss Business School a Roma, per la prima giornata e nell'Hub di Zest, partner dell'evento, per la seconda09:00 -- Visita di Papa Francesco in Campidoglio per un incontro con il Sindaco Gualtieri e con le autorità cittadine09:30 -- Confcommercio, Roma - Conferenza stampa di Confcommercio per la presentazione del rapporto con l'andamento dell'occupazione nei settori economici negli ultimi 30 anni, la partecipazione femminile al mondo del lavoro, la carenza di manodopera nel turismo e ristorazione e le previsioni economiche10:00 -- Auditorium Ministero della Salute, Roma - Conferenza organizzata da Human Technopole per presentare il piano strategico 2024-2028 e i cinque poli nazionali di Human Technopole. Interverranno, tra gli altri, i ministri Schillaci e Giorgetti10:30 -- Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia - Il Presidente Mattarella sarà alla deposizione di una corona in occasione del centesimo anniversario della morte dell'on. Giacomo Matteotti11:00 -- Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - Presentazione delle relazioni annuali sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Sidney chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo Agatos - Assemblea: Bilancio Illa - CDA: Bilancio- Risultati di periodo Piquadro - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 marzo 202401:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (preced. 3.399 Mld ¥)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,5%)10:30: Indice Sentix (atteso -1,5 punti; preced. -3,6 punti)