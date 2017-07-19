Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 10 dicembre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Atreju 2025 - "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta" - Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione (da sabato 06/12/2025 a domenica 14/12/2025)
FOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell
Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione
"Coesione Italia. L'Italia delle comunità, l'Europa dei territori. Numeri, storie, futuro" - Aula dei Gruppi parlamentari, Camera dei deputati - Al Seminario intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i ministri Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Alessandro Giuli e Gilberto Pichetto Fratin, Gaetano Manfredi (Presidente ANCI), Andrea Prete (Presidente Unioncamere) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea) (da mercoledì 10/12/2025 a giovedì 11/12/2025)
FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve
New Space Economy Expoforum (NSE) - Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche (da mercoledì 10/12/2025 a venerdì 12/12/2025)
10:00 - "Alleanza tra uomini e donne. INPS contro la violenza di genere" - Venezia - Dopo i saluti del Rettore IUAV, Benno Albrecht, interverranno Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione e, per l'INPS, il Direttore generale, Valeria Vittimberga il Presidente, Gabriele Fava, Marialuisa Gnecchi, Consigliera CDA, Maria Giovanna De Vivo, Presidente CUG e Diego De Felice, Direttore centrale Comunicazione
10:00 - Assemblea invernale 2025 Confagricoltura - Teatro Argentina, Roma - Assemblea invernale dal titolo "Agricoltura, Economia, Democrazia. Una nuova idea di Europa". Partecipano, tra gli altri, i ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura e COPA), Roberto Caponi (Direttore generale Confagricoltura), Angelo Mastrolia (Presidente Newlat) e Zefferino Monini (Presidente e AD Azienda Monini)
11:00 - Conferenza stampa di Siemens Mobility - Casa Siemens, Milano - Durante l'evento verrà presentato un nuovo progetto con cui Siemens Mobility intende rafforzare il proprio impegno a supporto della logistica ferroviaria nazionale. Interverrà, tra gli altri, Pierfrancesco De Rossi (CEO di Siemens Mobility Italia)
11:00 - Istat - Il disagio socio-economico degli individui e delle famiglie a livello sub-comunale: primi risultati anno 2021
12:00 - Istat - Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - I trimestre 2025
12:00 - Istat - Ebook The Italian Production, Generation, and Allocation of Income Accounts at Current Price
14:00 - ANFIA - Assemblea Pubblica 2025 - Auditorium della Tecnica, Roma - Assemblea dal titolo "Il futuro è adesso! L'automotive europeo come fattore essenziale di autonomia strategica". Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali ed esponenti del mondo industriale e associativo per dialogare sull'evoluzione della filiera automotive italiana. Tra gli interventi, il ministro Adolfo Urso, Antonio Filosa (AD Stellantis, in videocollegamento) e Roberto Vavassori (Presidente ANFIA)
14:30 - Camera dei Deputati - Turismo, audizione ministro Santanchè - La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle politiche del Governo in materia di turismo
17:00 - Assemblea pubblica di Confindustria Alberghi - Sede CNEL, Roma - All'Assemblea, dal titolo "Alberghi: la sfida della competitività" parteciperanno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Daniela Santanchè, Renato Brunetta (Presidente CNEL) e Elisabetta Fabri (Presidente Confindustria Alberghi)
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Adobe Systems - Risultati di periodo
Brunello Cucinelli - CDA: Durante il Consiglio di Amministrazione per la consueta programmazione pluriennale, verrà condiviso un aggiornamento di fine anno. All'inoltro del relativo comunicato stampa seguirà una conference call con il mercato finanziario alle ore 18:00.
Credem - Assemblea: Proposta di distribuzione di riserve - prima convocazione
Homizy - CDA: Bilancio
Netweek - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
EEMS - CDA: Relazione Semestrale
Oracle - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 2,8%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,4%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 574K barili)
