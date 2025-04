A2A, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,10 euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'di A2A , multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha approvato ilper l'esercizio 2024 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire unper azione ordinaria pari a 0,10 euro da mettere in pagamento dal 21 maggio 2025 (data stacco cedola n. 28 il 19 maggio 2025) e record date il 20 maggio 2025.Inoltre, รจ stato: approvato l'adozione deldenominato A2A Life Sharing; deliberato in senso favorevole con voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - anno 2025; deliberato in senso favorevole con voto consultivo, non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - anno 2025; autorizzato - previa revoca della deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 - l'organo amministrativo ad effettuare29-04-2025 13:16