            Notizie Teleborsa

            Zona Euro, Sentix: migliora la fiducia degli operatori borsistici a gennaio

            News Image (Teleborsa) - Migliora il sentiment degli investitori in Europa, pur mantenendosi in territorio negativo.

            Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è attestato a -1,8 punti a gennaio dai -6,2 punti di dicembre.

            Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che erano per una risalita dell'indicatore fino a -5,1 punti.

            (Foto: Scott Graham su Unsplash)

            (Teleborsa) 12-01-2026 10:52


