WINDTRE entra nella compagine societaria di POLIMI Graduate School of Management

(Teleborsa) -amplia la sua compagine societaria e accoglie l'operatore mobile"Con la partecipazione diretta di WINDTRE, – si legge in una nota congiunta – non solo viene rafforzata la collaborazione tra le due realtà già avviata nel 2020 con il lancio di D Factor, progetto di sviluppo del digital mindset premiato come Global Best Practice da Top Employers Institute, ma si apre anche un'importante occasione di scambio di know-how ed esperienze. Essere socio di POLIMI Graduate School of Management significa, infatti, condividere la visione e i valori della Scuola, oltre che partecipare alla definizione degli indirizzi delle attività di formazione. Inoltre, consente di avere un accesso privilegiato a tutti i servizi forniti dalla Scuola"."Siamo felici di accogliere tra i nostri soci un'azienda come WINDTRE, non solo per l'importante posizione che ricopre nel proprio settore, ma anche alla luce delle molteplici attività che abbiamo svolto insieme negli ultimi anni e della solida partnership che ci lega – hanno dichiarato–. La presenza di aziende importanti nel nostro capitale sociale è infatti un motivo d'orgoglio e una grande opportunità per continuare a migliorare la nostra offerta formativa. In linea con il nostro purpose, stringere partnership di lungo termine con le aziende è per noi di estremo valore e costante fonte di ispirazione".La vicinanza alle aziende – evidenzia la nota – è uno degli elementi distintivi di POLIMI Graduate School of Management. Lesono fondamentali per un percorso di formazione manageriale: per questo la Scuola integra nei propri programmi oltre 3.000 ore di lezione all'anno tenute da manager, professionisti, imprenditori e coinvolge più di 1.000 società nelle attività di sviluppo di carriera."Il tema dello sviluppo delle competenze è da sempre centrale per WINDTRE – afferma–. Questa partnership consente di consolidare ulteriormente la collaborazione della nostra azienda con un'istituzione di eccellenza come POLIMI Graduate School of Management, che nel corso degli anni ci ha già affiancato nella realizzazione di diverse iniziative di successo. Si tratta di un'opportunità importante in termini di sviluppo dei piani formativi, di scambio reciproco di esperienza e di punti di vista, che rafforza anche la nostra capacità di attirare e trattenere i migliori talenti"., oltre a WINDTRE, conta nella sua compagine societaria il Politecnico di Milano e diverse aziende leader nel panorama nazionale e internazionale, per un totale di 23 soci.13-09-2022 13:17