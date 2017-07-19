Dati
            Notizie Teleborsa

            Walmart lancia piattaforma sanitaria digitale e riduce i prezzi di alcuni prodotti per la salute

            News Image (Teleborsa) - Walmart ha lanciato Better Care Services, una rete digitale di operatori sanitari, e ridurrà i prezzi di alcuni prodotti legati al benessere.

            La piattaforma Better Care Services offre consulenze in giornata con fornitori terzi per cure urgenti e salute comportamentale, ha dichiarato giovedì l'azienda. Offre inoltre accesso a LillyDirect, la piattaforma digitale di Eli Lilly per la gestione di diabete, obesità ed emicrania.

            Better Care Services include anche un hub nutrizionale, che offre consigli personalizzati su alimenti e ricette basati sull'intelligenza artificiale, ha affermato Walmart.

            Il colosso della grande distribuzione organizzata ha aggiunto che ridurrà anche i prezzi di oltre 1.000 prodotti per la salute. Le riduzioni includono alimenti, integratori, prodotti da banco e articoli per il fitness.

            L'azienda di Bentonville, infine, ha fatto sapere di avere nominato Shishir Mehrotra, Amministratore Delegato di Superhuman (ex Grammarly), nel Cda dell'azienda con effetto immediato. Farà parte del Comitato per la Remunerazione e lo Sviluppo del Management e del Comitato per la Tecnologia e l'eCommerce del Consiglio.

            (Teleborsa) 08-01-2026 20:41


