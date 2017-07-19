Dati
            Notizie Teleborsa

            Vertice Trump-Putin non convince Zelensky (che avverte sul Donbass)

            News Image (Teleborsa) - Si terrà nella base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di 10 chilometri da Anchorage, l'incontro del 15 agosto tra il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo Vladimir Putin. Lo riporta la Cnn.
            Nel frattempo, la Russia prosegue l'avanzata in Ucraina per rafforzarsi in vista del summit con Donald Trump e "prepara una nuova offensiva" con il vertice in Alaska che di fatto è "una vittoria personale" per Vladimir Putin, dice Zelensky senza troppi giri di parole in vista del vertice di Ferragosto che ribadisce con fermezza la sua posizione: "
            "Escludo qualunque ritiro delle forze ucraine dal Donbass". Il timore è sempre lo stesso: che il presidente Usa e il leader del Cremlino ad Anchorage si accordino su un'intesa che passi sopra la testa di Kiev.
            Preoccupazione che è condivisa dai partner europei che, a due giorni dal summit, hanno insieme a Zelensky un appuntamento virtuale con Trump oggi per ribadire la loro posizione: il destino dell'Ucraina si decide solo con l'Ucraina.
            Dal canto suo, la Casa Bianca non commenta la tesi di Zelensky di una possibile nuova offensiva russa, e si limita a ribadire il "rispetto" e l'"impegno" del presidente per il leader di Kiev e i partner europei.


            (Teleborsa) 13-08-2025 09:11


