Venditalia, IEG: "Il futuro del vending a Rimini dal 6 all'8 maggio 2026"

(Teleborsa) -, l'evento di riferimento per il mondo della distribuzione automatica, annuncia ufficialmente le date della prossima edizione: dal. Per la prima volta, la manifestazione si svolgerà nelqui si lavorerà a un hub dove il futuro del vending prende forma. Con oltre 19 miliardi di euro di fatturato annuo, 34 miliardi di consumazioni, 4,5 milioni di vending machine installate in Europa, più di 10mila aziende attive e 110mila posti di lavoro, il settore della distribuzione automatica rappresenta una filiera ad alto impatto economico, protagonista della transizione digitale e dei nuovi modelli di consumo automatico.L'edizione del 2026 segna anche l'inizio della collaborazione trache ha fondato la manifestazione nel 1998, euno dei principali player fieristici in Europa. "Una sinergia che – sottolinea IEG in una nota – unisce la specializzazione e l'autorevolezza di CONFIDA nel settore vending e la forza organizzativa del network globale di IEG".metterà a disposizione del settore del vendingi completamente riorganizzati, maggiore accessibilità, ampia ricettività alberghiera e costi più competitivi, vantaggi fondamentali per favorire la partecipazione di aziende italiane ed estere. Il nuovo appuntamento fieristico – si legge nella nota – proporrà un'offerta espositiva ancora più ampia e diversificata, con espositori italiani e internazionali pronti a presentare in anteprima prodotti innovativi, tecnologie all'avanguardia e soluzioni che stanno ridisegnando il futuro del vending.sarà arricchito da dibattiti, incontri tematici, workshop e momenti di approfondimento dedicati ai trend globali e alle nuove esigenze del mercato, "per offrire ai visitatori un'esperienza completa, dinamica e proiettata verso il futuro".sarà il punto di riferimento per tutte le imprese della filiera del vending e non solo per conoscere da vicino l'evoluzione della distribuzione automatica e partecipare attivamente alla sua trasformazione.09-07-2025 12:39