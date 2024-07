UNRAE: nel primo semestre +40% contratti a noleggio a lungo termine

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nelsi registra undi autovetture e fuoristrada: ilrispetto ai primi tre mesi del 2023, per un totale di. Secondo l'analisi elaborata dasulla base dei dati forniti dal, nel primo semestre 2024 i contratti di Nlt di durata superiore a 30 giorni sono relativi per l'86,5% a società (440.392 unità) e per il 13,5% a privati (68.548 unità). Tra i contraenti,che rappresentano il 72,9% del totale (+41,4%), seguono i contratti a privati con un peso del 13,5% (+41,4%), le aziende di Noleggio a breve termine (Nbt) al 7,6% (+44,5%), Dealer e Costruttori al 4,1% (+36,1%). Le aziende che offrono modalità di Noleggio a Lungo Termine, unico canale in flessione (-8,4%), perdono ulteriormente quota e si fermano all'1,9%, rispetto al 2,9% del primo semestre 2023.Lacome nell'analogo periodo del 2023, con una decrescita dei contratti a Privati in calo da 26 a 23 mesi, a fronte di un incremento da 24 a 25 mesi delle Aziende non-automotive.Per quanto riguarda lesi riscontrano preferenze diverse tra le tipologie di utilizzatori delle auto in Noleggio a Lungo Termine. Il, nelle Aziende non-automotive ha invece il primo posto il diesel col 46%. Fra le motorizzazioni ibride prevalgono gli utilizzatori NLT con una quota del 35,2%, seguono a poca distanza i Privati col 29,0% e Dealer e Costruttori col 28,4%. Fra le BEV detengono il primato Dealer e Costruttori (15,5%), fra le PHEV invece Privati (8,8%) e Aziende non-automotive (7,9%); quote residuali per le motorizzazioni a metano e GPL in ogni tipologia di fruitore.In merito ai segmenti,seguono al terzo posto le Station Wagon con l'11,8% (trainati dalle Aziende non-automotive). In termini assoluti, i SUV del segmento C raggiungono da soli oltre un quarto delle preferenze (25,3%), grazie ad Aziende non-automotive (26,6%), NLT (26,0%) e privati (25,9%).Seguono,, scelta preferita dal NBT con il 33,1%. Fra le berline, quelle del segmento B sono le più rappresentative (11,9%), con un peso prevalente del NBT (al 23,4%).Ila seguire il Lazio con il 16,1%, il Trentino-Alto Adige con il 7,4%, il Piemonte e l'Emilia-Romagna con il 7,3%. La Lombardia presentaCalabria, Molise e Puglia quella di contratti con Privati (rispettivamente 34,9%, 32,8% e 29,1%). Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di contratti a NBT (58,1%) e NLT (18,8%).I contratti stipulati fino al 30 giugno di questo anno, relativi ad autovetture immatricolate nel 2023, sono 366.024 (il numero può includere più contratti relativi alla stessa autovettura), con la quota maggiore - il 71,2% - a vantaggio delle Aziende non-automotive, seguono i Privati con il 12,5%, il Noleggio Breve Termine con l'8,6%, Dealer e Costruttori con il 5,9% e il Noleggio a Lungo Termine con l'1,8%.Per quanto riguarda invece, le ibride sono al primo posto col 35,6% e il diesel al secondo col 33,7%, seguite a distanza dal benzina al 16,9%, e a fondo classifica da Plug- in ed elettriche pure rispettivamente all'8,3% e al 4,6%.08-07-2024 17:56