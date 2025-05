"Uniti per la Legalità": professionisti e istituzioni insieme per la gestione dei beni confiscati

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi la, organizzato dall', presiduto da Francesco Cataldi, in collaborazione con la Commissione Diritto Penale dell'Economia e Consulenze Tecniche. L'evento, ospitato dall'Uliveto Principessa, bene confiscato alla criminalità organizzata, ha affrontato il tema della restituzione dei beni confiscati alla collettività e del ruolo strategico del professionista nel percorso per la destinazione dei beni.I lavori del convegno, introdotti da Enrico Lombardo, delegato di Giunta, e Francesco Savio, presidente della Fondazione Centro Studi UNGDCEC, hanno visto la partecipazione di diverse istituzioni e professionisti. Le due tavole rotonde del convegno sono state moderate da Carolina Rumboldt, delegato di Giunta, e Rosanna Dispenza, presidente di commissione.I partecipanti hanno discusso delle criticità del sistema e della necessità di intensificare i momenti di studio e riflessione tra le parti in causa. Il, ha confermato la disponibilità a partecipare ai necessari tavoli tecnici che potranno essere istituiti.Il, ha proposto di aggiornare l'odierno confronto con i professionisti per rendere più efficiente la gestione delle aziende in sequestro o confisca, prevedendo strumenti dell'amministrazione regionale per favorire la sostenibilità finanziaria delle imprese finanziate.Alla luce dei numerosi spunti emersi,lavoreranno con la propria commissione di studio ad elaborare proposte di aggiornamento del Dlgs 159/11 da presentare nei prossimi incontri con la politica e le istituzioni.La conclusione del convegno ha visto la consegna del premio istituito dall'Ungdcec a personalità ed enti che si sono contraddistinte nel campo della difesa dei valori della legalità. I premiati della V edizione sono stati:(gestore Uliveto Principessa),(Dottore Commercialista),(imprenditore edile),(presidente Fondazione Trame) e(amministratore Audi Zentrum Calabria).L'evento, a cui ha partecipato anche il consigliere nazionale dei giovani commercialisti,, ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto tra le istituzioni e i professionisti, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei beni confiscati e di promuovere la legalità e la trasparenza.09-05-2025 17:33