UniCredit e SACE: finanziamento di 50,7 milioni di euro al Gruppo Fortore Energia

(Teleborsa) - UniCredit ha erogato unsu base project financing alper la realizzazione delconIl Gruppo Fortore Energia è uno dei principali gruppi italiani attivi nel settore della produzione di energia rinnovabile da fonte solare ed eolica, e nella produzione di biometano da scarti agricoli. Ilprogetto Solar Fab si compone di sei parchi fotovoltaici greenfield con incentivo GSE per una capacità complessiva pari a circa 47 MW, ubicati nelle province della regione Puglia e della regione Lazio.Il finanziamento è funzionale allagià in fase di costruzione, la cui entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2025. I parchi saranno in grado di generare una produzione annua attesa di oltre 80 GWh e di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 20 mila famiglie. Eviteranno emissioni in atmosfera per oltre 43 mila tonnellate annue di CO2 equivalenti,ovvero un risparmio di oltre 1.300 mila tonnellate di CO2 nell'arco della vita utile degli impianti, stimata in circa trent'anni.L'operazione è stata assistita dallache sostiene finanziamenti e cauzioni, della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo, erogati dal sistema bancario alle imprese a condizioni di mercato."L'operazione di finanziamento con UniCredit – ha commentato– rappresenta un passaggio importante per la realizzazione del nostro piano industriale e conferma il ruolo di primo piano del Gruppo Fortore nella produzione di energia da fonti rinnovabili. UniCredit è un partner di riferimento per il nostro piano di crescita e per gli sviluppi futuri del Gruppo, volti a sostenere gli obiettivi della transizione energetica"."Siamo orgogliosi di sostenere i piani di sviluppo del Gruppo Fortore Energia, tra le protagoniste indiscusse della transizioneenergetica italiana. Questa innovativa operazione di finanziamento, realizzata grazie alla sinergia tra la Region Sud e il team di Infrastructure & Export Financing, – ha dichiarato– rappresenta un contributo concreto non solo alla crescita dell'azienda, ma anche al rafforzamento di un settore chiave quale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un passo ulteriore che conferma l'impegno del nostro Gruppo nel promuovere la transizione verso un futuro più sostenibile, competitivo e strategico"."Con questa iniziativa, SACE – ha dichiarato– rinnova il suo impegno a sostenere le imprese italiane negli investimenti in innovazione e transizione sostenibile, dimostrando l'importanza di supportare concretamente le iniziative strategiche di efficientamento energetico sul territorio italiano".11-04-2025 13:01