            Notizie Teleborsa

            UK, a novembre produzione industriale e manifatturiera sopra le attese

            News Image (Teleborsa) - Giungono dati misti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di novembre 2025, un incremento dell'1,1% su base mensile rispetto al +1,3% del mese precedente e contro l'aumento dello 0,2% atteso dagli analisti.

            Il dato tendenziale registra un aumento del 2,3% dopo il +0,4% di ottobre e rispetto al -0,4% del consensus.

            La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una salita del 2,1% contro il +0,4% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,4% di ottobre. La variazione annua registra una crescita del 2,1% rispetto al -0,3% del consensus e dopo il -0,2% del mese precedente.

            (Teleborsa) 15-01-2026 08:32


