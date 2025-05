UE approva aiuto di Stato italiano da 60 milioni di euro per Nestlé in Lombardia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, unaa sostegno diper la costruzione di un nuovo impianto di produzione di alimenti umidi per animali domestici nel comune di Mantova, in Lombardia.L'aiuto consisterà in unaper la costruzione dello stabilimento e della linea di produzione. L'aiuto durerà fino al 30 giugno 2029.La Commissione ha ritenuto che la misura siaper contribuire alla crescita sostenibile del settore agricolo. Su questa base, la Commissione ha approvato il regime.Questo aiuto individuale èapprovato dalla Commissione il 4 ottobre 2023. Tale regime riguarda i contratti agroindustriali in Italia e ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la resilienza del sistema agroindustriale nazionale. Gli aiuti individuali superiori alla soglia di 12 milioni di euro devono essere notificati separatamente.13-05-2025 12:14