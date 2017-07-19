Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Trump imporrà un tetto del 10% agli interessi sulle carte di credito
(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che imporrà per un anno un "tetto massimo" del 10% agli interessi corrisposti sulle carte di credito a partire dal prossimo 20 gennaio. Lo ha annunciato il tycoon sul suo social Truth,bquale sarà lo strumento legislativo o di vigilanza cui fare ricorso e come intenderà "obbligare" o "convincere" le società del settore ad uniformarsi a questa decisione.
"Vi informiamo che non permetteremo più che il popolo americano venga 'fregato' dalle società di carte di credito", si legge nel posti di Trump, il quale ricorda che "le compagnie caricano interessi del 20%, del 30% o più" e che la situazione "è peggiorata senza sosta durante l'amministrazione del 'sonnolento' Joe Biden".
La misura era stata annunciata dal Presidente USA durante la campagna elettorale, per abbattere i costi che gravano sulle famiglie, ma era poi passata in secondo piano rispetto ad altre priorità. Ora, Trump l'ha rilanciata, ma l'attuazione richiederebbe l'approvazione da parte del Congresso.
Inoltre, gli analisti del settore hanno già avvertito che l'applicazione di un tetto agli interessi finirebbe per scaricarsi sui consumatori, frenando l'accesso al credito, aumentando il ricorso a canali meno regolamentati ed a costi crescenti.
(Teleborsa) 12-01-2026 11:12
"Vi informiamo che non permetteremo più che il popolo americano venga 'fregato' dalle società di carte di credito", si legge nel posti di Trump, il quale ricorda che "le compagnie caricano interessi del 20%, del 30% o più" e che la situazione "è peggiorata senza sosta durante l'amministrazione del 'sonnolento' Joe Biden".
La misura era stata annunciata dal Presidente USA durante la campagna elettorale, per abbattere i costi che gravano sulle famiglie, ma era poi passata in secondo piano rispetto ad altre priorità. Ora, Trump l'ha rilanciata, ma l'attuazione richiederebbe l'approvazione da parte del Congresso.
Inoltre, gli analisti del settore hanno già avvertito che l'applicazione di un tetto agli interessi finirebbe per scaricarsi sui consumatori, frenando l'accesso al credito, aumentando il ricorso a canali meno regolamentati ed a costi crescenti.
(Teleborsa) 12-01-2026 11:12