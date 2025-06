Trenord assume: aperte le candidature per macchinisti e profili manageriali

(Teleborsa)

(Teleborsa) -apre unaper ampliare il proprio organico. Da oggi è possibile candidarsi per diventareuna figura centrale per la gestione delle oltre 2.300 corse giornaliere operate in Lombardia, in sette province limitrofe e sulla tratta Malpensa Express.Le domande possono essereattraverso la sezione "" sul sito ufficiale di trenord, dove sono pubblicati anche i dettagli relativi ai profili manageriali di Responsabile B2B e Senior Industrial Controller, anch'essi attualmente ricercati.Il macchinista lavora in stretta collaborazione con capotreno e sala operativa, ed è. I candidati selezionati seguiranno unper ottenere la Licenza Europea e il Certificato Complementare A4/B1, seguito da cinque mesi di addestramento pratico prima dell'ingresso in servizio.: diploma quinquennale di scuola superiore, preferenza per residenti in Lombardia, esperienza tecnica di almeno due anni, disponibilità alla mobilità territoriale e flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, resistenza allo stress e spirito di squadra.Le altre posizioni aperte sonoLa prima figura opererà nella Direzione Commerciale per sviluppare prodotti B2B e nuove strategie di marketing.laurea, esperienza di almeno 5 anni, ottima conoscenza di strumenti CRM, preferenziale la familiarità con flussi XML e API. Il Senior Industrial Controller, inserito nella Direzione Parco Rotabili e Manutenzione, il ruolo prevededelle performance operative dei mezzi ferroviari.Requisiti principali: laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, esperienza minima di 5 anni in contesti industriali, conoscenza di SAP e software di Business Intelligence.Tutte le candidature devono essere inviate tramite la10-06-2025 11:40