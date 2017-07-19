Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Thales, rafforza intesa con Marina Militare con nuovo Navy Service Centre di Taranto e contratti di supporto pluriennali
(Teleborsa) - Thales potenzia il sostegno alla Marina Militare con il nuovo Navy Service Centre di Taranto. Le fregate di classe FREMM potranno contare su un nuovo centro di manutenzione presso l'Arsenale di Taranto.
L'apertura di questo nuovo centro consente di dimezzare i tempi di intervento sui sistemi Thales grazie all'impiego di esperti e tecnici locali altamente qualificati. Inoltre, presso questa struttura verrà erogata formazione al personale della Marina Militare sulla manutenzione di tutti i sistemi supportati, favorendo così il trasferimento di competenze specialistiche direttamente sul campo
Questa cooperazione si rafforza ulteriormente con la firma di due contratti pluriennali di manutenzione e supporto. Il primo, dedicato alle fregate classe FREMM, riguarda la manutenzione della suite sonar integrata e delle soluzioni di guerra elettronica; il secondo, dedicato ai cacciamine classe Gaeta, riguarda la manutenzione del sonar a profondità variabile a bordo.
(Teleborsa) 17-12-2025 13:31
