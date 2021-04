Terzo Valico, abbattuto diaframma Galleria Serravalle

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi la cerimonia perdell'imbocco Sud della, che segue quello di Valico Nord e Serravalle avvenuto lo scorso 24 settembre 2020. La caduta dell'ultimo pezzo di roccia fa avanzare ilche prevede unael territorio pimontese. La Galleria Serravalle, fa parte di una tratta più lunga di 87 chilometri il cui completamento è previsto nel 2024. I lavori di scavo del tunnel sono stati realizzati con la Tunnel Boring Machineper complessivi 6,4 chilometri usando una tecnologia altamente innovativa mai utilizzata prima.Con quest'opera unica del suo genere,, si potrà ora procedere alla costruzione de, circa 22 chilometri di linea ferroviaria, completando lafra il Terzo Valico e lo storico porto ligure. Sarà così possibile ladi traffico tra i trenied i treni ae l'eliminazione dei colli di bottiglia., così definito dallo Sblocca Cantieri, perché: Terzo Valico dei Giovi, Potenziamento infrastrutturale Voltri – Brignole e Potenziamento Genova – Campasso. Il costo del progetto è interamente finanziato e il termine dei lavori è previsto nel 2024.Alla cerimonia per l'abbattimento del diaframma presso il, trasmesso in diretta streaming, hanno partecipato "a distanza" il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l'amministratore delegato di FSIed il Commissario straordinario del Progetto Unico Terzo Valico e nodo di Genova. Sono intervenuti inoltre, Amministratore delegato Webuild, il Presidente della regione Piemontee della Regione LiguriaIlha ricordato che quest'operaper la realizzazione delche consentirà di collegare il Mediterraneo al Mare del Nord, grazie ad un asse ferroviario Genova-Basilea-Rotterdam/Anversa. Un'opera che, oltre ai benefici economici in termini di apporto al PIL e occupazione, avrà importanti vantaggi ambientali, riducendo del 30% il traffico su gomma per arrivare al 50% nel lungo periodo.L'Amministratore delegato di FS Italiane,, ha voluto ricordare che "le infrastrutture generano lavoro" e che l'opera avrà un impatto stimato sul PIL dell'1% ed effetti positivi sull'occuopazione per 10mila nuovi posti. Il manager ha parlato di un'opera "molto importante" per il Gruppo che riafferma la "centralità delle infrastrutture ed il ruolo del gruppo Fs come asset fondamentale per la crescita del paese".Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha affermato che il Terzo Valico "porta al futuro del Paese" ed è "fondamentale per ripartire", perché celebra "un pezzettino di quell'Italia che funziona" fatta di efficienza e di coraggio, di un cantiere che ha proseguito i lavori nonostante la pandemia.16-04-2021 02:48