Taxi, MIT: incontro positivo e costruttivo. Prossime settimane nuovo tavolo
(Teleborsa) - Questo pomeriggio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato le sigle sindacali dei taxi.
Lo rende noto il Mit in una nota spiegando che durante il tavolo è emersa la volontà comune di salvaguardare la professione, di promuovere la qualità e la territorialità del servizio e di proseguire nella lotta all'abusivismo.
Il ministro ha assicurato che nell'arco delle prossime settimane convocherà di nuovo le parti in causa.
(Teleborsa) 14-01-2026 20:18
