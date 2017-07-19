Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Taxi, MIT: incontro positivo e costruttivo. Prossime settimane nuovo tavolo

            News Image (Teleborsa) - Questo pomeriggio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato le sigle sindacali dei taxi.

            Lo rende noto il Mit in una nota spiegando che durante il tavolo è emersa la volontà comune di salvaguardare la professione, di promuovere la qualità e la territorialità del servizio e di proseguire nella lotta all'abusivismo.

            Il ministro ha assicurato che nell'arco delle prossime settimane convocherà di nuovo le parti in causa.

            (Teleborsa) 14-01-2026 20:18


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.