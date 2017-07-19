Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Svizzera, banca centrale congela i tassi a zero e rivede al ribasso l'inflazione

            News Image (Teleborsa) - La Banca Nazionale Svizzera ha confermato il tasso di riferimento a zero, sottolineando che l'indebolimento delle prospettive di inflazione non giustifica per ora un ritorno ai tassi negativi. È il secondo trimestre consecutivo con una politica invariata, in linea con le previsioni degli economisti e con le attese dei mercati.

            Il presidente Martin Schlegel ha dichiarato che "l'inflazione negli ultimi mesi è stata leggermente più bassa del previsto" e che la politica monetaria attuale dovrebbe favorire un lento rialzo dei prezzi nei prossimi trimestri.

            La decisione arriva a poche ore dalla decisione della Federal Reserve di ridurre il costo del denaro, per la terza volta consecutiva ed ha mantenuto le previsioni per un solo taglio, nel 2026.

            (Teleborsa) 11-12-2025 10:10


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.