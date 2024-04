Smart Manufacturing Survey: IA in primo piano con il 56% delle imprese, cresce l'interesse per Digital Twin (22%)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Laha affrontato tematiche cruciali comenel contesto della trasformazione del settore manifatturiero italiano. Ospiti illustri, tra cui ile il, hanno delineato le sfide e le opportunità dell'Industria 5.0. Secondo "", condotto da TIG in collaborazione con SPS Italia e Contact Value,uno dei principali driver di competitività del settore per i prossimi cinque anni.Nel 2023Tra le tecnologie piu` adottate nel percorso verso il paradigma Industria 4.0 emergono anche il Cloud Computing e i MES (Manufacturing execution systems), su cui il 42% delle imprese intervistate dichiara di aver investito nel 2023. Segue l'Internet of Things (IoT) con una percentuale di investimento del 33%. Sein termini di investimenti nel 2023, le prospettive sul 2024 emerse dalla ricerca rivelano nuove tendenze. Prima tra tutte,come la tecnologia piu` interessante su cui investire nei prossimi 12 mesi; al secondo posto la GenAI, selezionata dal 32% del campione. Un cambio di orientamento che si registra anche nell'utilizzo di queste tecnologie: il 53% del campione intervistato prevede, infatti, che in futuro l'applicazione dell'AI si estendera` maggiormente verso il servizio clienti.Diversamente da quanto emerso nel 2023,, i Data Analytics (17%) e la Cybersecurity (18%), che registrano previsioni di investimento piu` basse rispetto l'anno scorso., ha dichiarato: "La quinta edizione dello Smart Manufacturing Summit serve, tra le altre cose, a fotografare una situazione sempre piu` dinamica e complessa. Il manifatturiero italiano ha infatti lper guadagnare competitivita` e liberare le energie creative tipiche della nostra industria. Lo scenario geopolitico non e` incoraggiante (dopo la crisi energetica dello scorso anno e il rallentamento della "locomotiva" tedesca, ora e` la scarsita` delle materie prime critiche uno dei nodi da sciogliere) e le politiche industriali segnano l'inizio di Transizione 5.0, il nuovo programma di sviluppo e incentivi voluto dal Governo. E` il momento giusto per mettere a confronto i diversi stakeholder che si ritrovano al Summit: Governo, Ricerca e Universita`, Associazioni, aziende utenti (dalle PMI alle grandi) e vendor"., ha dichiarato: "Questo summit rappresenta un'occasione fondamentale perdel nostro tessuto produttivo, un processo che consideriamo essenziale per la competitività e la sostenibilità futura delle nostre imprese. La digitalizzazione dell'industria manifatturiera è un pilastro centrale della strategia di politica industriale del governo". Il Ministro Adolfo Urso ha proseguito: "Il governo è pienamente impegnato a supportare questa transizione verso lo smart manufacturing, anche attraverso politiche di incentivazione mirate, a partire dal Piano Transizione 5.0, già operativo, che stanzia 13 miliardi per tutte le imprese che investono nelle tecnologie digitali e green, fino alla prossima legge delega sulle nuove tecnologie abilitanti. In quest'ottica,per identificare le barriere all'adozione delle tecnologie digitali e per progettare strumenti di supporto efficaci. Insieme, possiamo sviluppare un ecosistema che promuova l'innovazione, attragga investimenti e stimoli la formazione di competenze digitali tra i lavoratori".10-04-2024 17:10