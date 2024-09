Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Sacbo al "Bike to work day"

(Teleborsa) - L'– rispettivamente primo aeroporto e prima società di gestione aeroportuale ad avere ottenuto a livello europeo laassegnata nel 2021 – hanno partecipato venerdì 20 settembre alevento annuale che promuove l'uso della bicicletta per il pendolarismo casa lavoro e che rientra nelle iniziative legate allaUn'occasione – spiega SACBO in una nota – per incoraggiare i dipendenti ad utilizzare il mezzo a pedali per andare a lavorare e illustrare i vantaggi della bike room allestita nell'area pubblica aerostazione, aperta nella giornata affinché tutti avessero la possibilità di prendere visione dell'utilità di questo spazio, a disposizione dei passeggeri e quanti amano spostarsi pedalando.In tale contesto, SACBO ha ospitato, indirizzo "Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria", nel solco dell'attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni e nell'intento di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza strategica di una cultura della sostenibilità.

L'incontro si è aperto con ilè proseguito con l'illustrazione del modello di sostenibilità sviluppato dal gestore aeroportuale e basato sul concetto di "multimodalità", inteso come combinazione dei mezzi di trasporto per i collegamenti via terra da e per l'aeroporto, in cui rientrano l'uso della bicicletta e la rete di piste ciclabili e ciclopedonali. Sono intervenuti anchein collegamento da Bruxelles, il quale ha ribadito l'eccellenza delle iniziative assunte da SACBO e dall'aeroporto di Milano Bergamo e l'importanza di sensibilizzare le giovani generazioni all'uso quotidiano della bicicletta per i propri spostamenti, concetto ribadito da, e"Vogliamo essere presenti in questa settimana della mobilità sostenibile anche per rinnovare gli impegni che abbiamo assunto già in questi anni. Siamo il primo aeroporto bike friendly d'Europa – ha detto– e vogliamo mantenere questo primato approfondendo ulteriori modalità per stare dentro a una dimensione che oggi è molto significativa e richiesta, una dimensione che va incontro alle esigenze del nostro tempo. Facciamo questo anche dialogando con ragazzi diciottenni dell'ultimo anno delle scuole superiori: un confronto sempre utile e positivo"."Chi sceglie la bicicletta agisce concretamente per cambiare in meglio il modo di vivere lo spazio pubblico e si rende protagonista di un cambiamento verso città e spazi più vivibili, sicuri e accessibili per tutte le persone – ha dichiarato–. È ben chiaro che la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo e il nostro stesso futuro dipendono, oltre che da politiche lungimiranti, dal nostro impegno, possiamo fare una piccola differenza iniziando a pedalare".La visita degli studenti dell'Istituto Caniana è proseguita in aerostazione alladove hanno potuto apprezzare l'importanza di questo spazio per i cicloturisti che transitano dall'aeroporto, ma l'attenzione che SACBO riserva alle esigenze di chi lavora e opera nella struttura aeroportuale.20-09-2024 18:03