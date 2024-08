SACE aderisce all' UN Global Compact

(Teleborsa)

(Teleborsa) -il patto globale tra lvolto ad incoraggiare le imprese di tutto il mondo a creare unCon questa scelta, SACE si impegna a rispettare e promuovere i Dieci Principi universali dell' UN Global Compact, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, e a integrarli nella sua strategia, nella sua cultura e nella sua operatività.una rete globale di imprese impegnate, come noi, a creare valore condiviso per la società e per il pianeta" – dichiaraHead of Net Impact & Metrics di SACE. "L'adesione si inserisce nel percorso di trasformazione sostenibile intrapreso da SACE e nella nostra strategia ESG, con cui ci impegniamo ad agire come catalizzatore della transizione sostenibile dell'economia italiana e a diventare una ESG Excellence Company e ci aiuta a perseguire il nostro purpose – creareLanciato nel 2000, l'UN Global Compacte per promuovere azioni volte a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Con questa adesione, SACE si aggiunge alle oltre 20.000 aziende e 2.500 firmatari non commerciali con sede in 167 paesi e 62 reti locali.05-08-2024 11:45