Rino Mastrotto (NB Renaissance) acquista Imatex

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, società italiana attiva nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per l'alta moda, l'automotive e l'interior design,, storica azienda lombarda riconosciuta nel mondo per i suoi tessuti jacquard per l'arredo di alta gamma. Jacopo e Camilla Mazzola, parte della famiglia fondatrice, manterranno una quota di minoranza.L'operazione, che sarà, permette a Rino Mastrotto di ampliare ulteriormente la propria offerta creandodel gruppo. Inoltre, si tratta di un nuovo importante passo nel percorso di diversificazione strategica che ha visto negli ultimi anni l'ingresso di eccellenze italiane ed estere quali Nuova Osba, Tessitura Oreste Mariani, Carroll Leather e Morelab.Rino Mastrotto è controllata da, uno dei maggiori fondi di private equity operanti in Italia. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo."L'investimento in Imatex ci permette di proseguire con il percorso di diversificazione avviato con l'ingresso di NB Renaissance - ha commentato Matteo Mastrotto, CEO di Rino Mastrotto - Grazie ad Imatex ampliamo la nostra offerta nell'ambito dell'interior design fornendo ai nostri clienti un portafoglio di articoli e soluzioni completo e"."Negli ultimi tre anni abbiamo investito più di 50 milioni di euro per finanziare progetti di crescita organica e inorganica, quali centri taglio, magazzini pronta-consegna ed aziende specializzate in lavorazioni ad alto valore aggiunto come stampe e decorazioni: questo è un ulteriore passo nella giusta direzione", ha aggiunto.30-10-2023 10:32