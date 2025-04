Riforma fiscale e competitività: alla Luiss il confronto sul futuro del sistema tributario italiano

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi allail convegno "Strategie di Crescita e Fiscalità: Innovazione e Governance per Competere nel Futuro",un appuntamento organizzato dain collaborazione con il Centro di ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" dell'Ateneo intitolato a. L'incontro ha messo attorno allo stesso tavolo accademici, rappresentanti istituzionali, esperti fiscali e delegati di organizzazioni internazionali, generando un dialogo fitto e propositivo sul rapporto tra riforma fiscale e competitività del sistema economico nazionale.È in questo spirito di dialogo strutturato e permanente sui temi chiave per il Paese che nasce "", un format bimestrale pensato per stimolare un confronto autorevole e trasversale, capace di trasformare le analisi in proposte concrete. Il ciclo di incontri, che prevede anche, punta a influenzare le scelte di policy e governance in un'ottica di lungo termine.Come ha sottolineato: "In un contesto in continua evoluzione, la competitività è una priorità che richiede visione e capacità di adattamento. In questa direzione, il Centro di Ricerca in Strategic Change dell'Università Luiss è impegnato a supportare le strategie di cambiamento delle imprese e a contribuire al rafforzamento del sistema Paese.costituiscono oggi leve strategiche che impongono una riflessione condivisa, orientata a scelte consapevoli e concrete. È su queste basi che si costruiscono le condizioni per attrarre investimenti, sostenere l'innovazione e generare valore nel tempo".Il dibattito è stato impreziosito dagli interventi di studiosi e professionisti che hanno illustrato lo stato dell'arte e le prospettive future del sistema fiscale italiano. Come l'analisi di Pasquale Formica, docente allache ha posto l'accento sulla necessità di ridefinire il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, spostandolo verso una logica di ascolto, fiducia e collaborazione. In questo senso, l'istituto dell'adempimento collaborativo rappresenta una delle leve strategiche più innovative introdotte dalla recente riforma, con il potenziale di rafforzare il patto fiduciario tra Stato e imprese e di semplificare l'adempimento tributario.Ancheha messo in evidenza l'importanza delle modifiche introdotte dal 2023 e sviluppate nel 2024, soprattutto in materia di sanzioni, che oggi si ispirano ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il docente ha rilevato come il processo riformatore abbia già generato risultati tangibili, pur l, su cui si attende l'intervento del legislatore.Il convegno si è articolato in due distinte sessioni di approfondimento. La prima si è concentrata, affrontando tra l'altro i delicati temi dell'abuso del diritto e del rischio fiscale. La seconda ha invece acceso i riflettori sulla. In questo contesto, le nuove linee guida dell'Agenzia delle Entrate, approvate a gennaio 2025, sono state accolte come un passo concreto verso una maggiore certezza normativa e giuridica, a vantaggio di imprese e investitori.Le conclusioni del convegno sono state affidate a un confronto di alto profilo tra ilIlha portato il punto di vista del mondo accademico e imprenditoriale, sottolineando come l'incontro di oggi abbia rappresentato: "Un'importante opportunità di confronto sull'impatto della fiscalità sulla competitività dell'Italia e sulle strategie per attrarre investimenti che accelerino la crescita, anche in rapporto alle nuove tecnologie e all'innovazione. La Luiss, università di Confindustria, è in prima linea per contribuire, attraverso lanecessarie ad affrontare le sfide del nostro tempo e creare i presupposti, in termini di capitale umano, necessari alle esigenze di sviluppo e trasformazione del nostro Paese".Ilha portato il contributo del governo: "Stiamo procedendo celermente con la riforma fiscale. Abbiamo già approvato 15 decreti legislativi, quattro testi unici e ci ripromettiamo di proseguire in questa direzione.: la prima è quella delle imprese di minori dimensioni, con il concordato preventivo biennale, la seconda, per le imprese più strutturate, il rafforzamento della cooperative compliance. Sulle tematiche della fiscalità internazionale ci stiamo orientando anche cercando di favorire l'ingresso in Italia di imprese che risiedono al di fuori dell'Europa e dello Spazio economico europeo, con il cosiddetto. Questa è una misura che dovrà essere autorizzata dall'Unione europea. Tutto sta andando nella direzione di dare un nuovo volto al fisco italiano".Numerosi i protagonisti che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, accomunati dalla consapevolezza che il futuro del Paese si gioca anche – e forse soprattutto – sul terreno di una fiscalità equa, trasparente e competitiva, tra cui spiccano nomi come Rosanna Angarano, Cristian Camisa, Elbano de Nuccio, Fabrizia Lapecorella, Guglielmo Maisto, Giacomo Ricotti e Vincenzo Carbone, Direttore Agenzia delle Entrate, che ha così commentato: "Crediamo profondamente nellae il nostro obiettivo è portare gradualmente lo svolgimento delle interlocuzioni preventive ad un livello sempre più vicino alle imprese. Nei prossimi anni, fra l'altro, l'abbassamento del requisito dimensionale comporterà un aumento della platea che potrà aderire al regime. Proprio per far fronte al prevedibile aumento delle richieste, nei giorni scorsi abbiamo deciso di bandire prima dell'estate un concorso per 350 funzionari da destinare appositamente all'adempimento collaborativo. L'obiettivo è di farli entrare in servizio entro la fine del 2025".Il messaggio che emerge con forza dal convegno è chiaro: solosarà possibile accompagnare la transizione del sistema fiscale italiano verso modelli più efficienti, capaci di sostenere la crescita, attrarre investimenti e restituire fiducia a imprese e cittadini.