Polo logistica FS: a Messina sbarca Athena, la nuova nave ibrida di Bluferries

È arrivata nel porto disocietà del Polo Logistica del Gruppo FS, attiva nel trasporto marittimo dello Stretto diquesto il nuovo nome dell'ultima arrivata in casa Bluferries, segna un significativo passo in avanti nel campo della tecnologia marittima sostenibile" ha dichiarato"è una nave passeggeri Ro-Ro ibrida, caratterizzata da un sistema di propulsione ibrido di ultima generazione, che testimonia il nostro impegno nei confronti della tutela ambientale"."L'arrivo di Athena in casa Bluferries rappresenta un traguardo concreto in termini di innovazione, sostenibilità ed efficienza" ha dichiaratoAD di Mercitalia Logistics "Abbiamo investito importanti risorse per garantire un'offerta più attenta alle attuali esigenze di mercato e, soprattutto, a tutela dell'ambiente. Continuiamo ad aggiungere nuovi tasselli al nostro ambizioso Piano Strategico, protagonista dell'evoluzione del nostro business e del futuro del trasporto merci e della logistica".delle arti, della guerra strategica e protettrice di Atene, Athena è stata varata lo scorso mese di luglio nella capitale greca, ed è pronta per entrare in servizio fra Messina e Villa San Giovanni. Lunga 105 metri e larga 18, la nave Athena ha un ponte dedicato al transito degli automezzi, uno per i passeggeri. Può trasportare fino a 22 tir o 125 autoveicoli e 393 persone tra viaggiatori e membri dell'equipaggio e garantisce il servizio di trasporto per i passeggeri a ridotta mobilità assicurando elevati standard di qualità con minori vibrazioni e maggiore comfort.consentirà una riduzione delle emissioni di CO2 del 56% rispetto alle navi più vetuste della flotta e del 13% rispetto alle navi gemelle non ibride Trinacria e Sikania, grazie alla tecnologia "zero emissioni" durante le operazioni di avvicinamento in porto, di carico e scarico, tramite l'utilizzo dei soli motori elettrici, le cui batterie vengono caricate in fase di navigazione attraverso i motori elettrici.Inoltre,. Athena presenta ulteriori parametri ambientali qualitativi, i motori principali, ad esempio sono in grado di funzionare con miscela di gasolio con biodiesel fino al 20% e a bordo è presente un impianto per la produzione di acqua dolce, con conseguente riduzione del consumo idrico superiore al 70%frutto di un investimento di 26 milioni di euro, in parte finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Investimenti Complementari al PNRR, è destinata ad operare nel traghettamento di mezzi commerciali, autovetture, roulotte, camper e motocicli nello Stretto di Messina. Nel porto greco del Pireo sono state portate avanti le prove di collaudo previste dai regolamenti Rina, trainata sino a Messina e completate le iscrizioni nei registri marittimi, Athena entrerà in esercizio in estate.29-04-2025 13:49